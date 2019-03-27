Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

CNN'de yer alan habere göre, Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi, sosyal medya hesabından kadın doğum ünitesinde görevli bebek bekleyen 9 hemşireyi kutlayarak hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı bilgisini paylaştı.

Bu paylaşımın ardından bazı anne adaylarından gelen endişe dolu mesajlara yanıt veren hastane yönetimi, "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var." ifadesini kullandı.

Bebek bekleyen hemşirelerden Amanda Spear, işe gelip hamile meslektaşlarıyla birlikte çalışmanın ve benzer deneyimler hakkında konuşmanın keyifli olduğunu belirtti.

Baby boom: Nine nurses who work in the labor and delivery unit at the largest hospital in Maine are expecting babies in the next few months. https://t.co/iN7SHwqsNE #odd — AP Oddities (@AP_Oddities) March 26, 2019

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