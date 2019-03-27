Meteoroloji'den son tahminler

Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, İç ve Doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu şöyle:
- İSTANBUL 7°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ANKARA 3°C, 16°C: Parçalı bulutlu
- İZMİR 9°C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA 12°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP 7°C, 12°C: Parçalı bulutlu
- TRABZON 6°C, 12°C: Parçalı bulutlu
- ERZURUM —2°C, 8°C: Çok bulutlu
- GAZİANTEP 8°C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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