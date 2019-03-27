Ataköy'de TIR ve otobüs tren alt geçidine sıkıştı

Olay, Strasburg Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tren alt geçidinin altından geçmeye çalışan TIR ve otobüs sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.
Ataköy'de TIR ve otobüs tren alt geçidine sıkıştıhttps://t.co/P5DghVtna8 pic.twitter.com/2M0vhAyYME— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2019
Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçlar sıkıştıkları yerden çıkarılırken trafik normal seyrine döndü.
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