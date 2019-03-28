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00:33 28 Mart 2019
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    Rize’nin Kendirli Beldesi’nde yaşayan esnaf Ömer Yılmaz, aniden fenalaşan yavru köpeği suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardı.

    Rize'de bir esnaf, kalbi duran yavru köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

    © Fotoğraf : İHA
    Yaşam
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    Rize’nin Kendirli Beldesi’nde yaşayan esnaf Ömer Yılmaz, aniden fenalaşan yavru köpeği suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardı.

    Olay Rize Merkez'e bağlı Kendirli Beldesi'nde meydana geldi. Belde esnaflarından Yakup Gör köpeklere yemek verdiği sırada ağzı çok dolan köpek bir anda kenarda park etmiş aracın altına girdi. Köpeğin aracın altına kaçtığını fark eden Gör bir süre köpeğin çıkmasını bekledi. Köpeğin çıkmadığını fark eden Gör bu kez kendi eline aldığı süpürge ile çekerek imkanlarıyla köpeği aracın altından çıkarttı. Köpeğin hareketsiz olduğunu fark eden Gör tesadüfen oradan geçen Ömer Yılmaz'dan yardım talep etti.

    Olay yerine gelen Yılmaz önce köpeğe ne olduğunu anlamaya çalıştı. Boğazında takılı kalan lokmayı çıkartmaya çalışan Yılmaz köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Köpeğin yüzünü yıkayan Yılmaz bu kez köpeğe suni teneffüs yapmaya başladı. Yılmaz'ın çabaları başarılı olunca köpek bir anda ayılarak kendine gelmeye başladı. Böylelikle Ömer Yılmaz beldede kahraman ilan edildi.

    'İNSAN OLMUŞ HAYVAN OLMUŞ FARK EDEN BİR ŞEY YOK'

    Hindistan’da bir köpek, sahiplerinin uyuduğu eve girmeye çalışan kobrayı hayatı pahasına durdurmayı başardı.
    © Fotoğraf : Twitter/Odishasun
    Hindistan'da bir köpek, eve giren kobrayı hayatı pahasına durdurdu
    Yaptığı ilk yardımı aşama aşama anlatan Ömer Yılmaz, çabaları sonucunda hayvanın ayılmasından çok mutlu olduklarını dile getirerek "Yakup arkadaşımız burada hayvanları yedirirken içlerinden bir tanesinin boğazına salam tıkandı. Sonra bana seslendi müdahale ettik ona. Boğazında kalan salam parçasını çıkarttık. Şoka girdi hayvan, baygınlaştı, nabzı falan düştü. Suya soktum şoktan çıksın diye. Sonra da suni teneffüs yaptım ve hayvan yeniden canlandı. Biz de mutlu olduk. Mutlu olmamak elde değil sonuçta bir can kurtuldu. Bu insanda olabilirdi. İnsan olmuş hayvan olmuş hiçbir fark eden bir şey yok sonuçta can yani" dedi.

    Videosunun sosyal medyada paylaşıldığını insanların kendisini arayıp tebrik etmesinden anladığını dile getiren Yılmaz "Benim hiç haberim yoktu bir iki saat sonra birkaç arkadaş aradı beni. Bende sonradan baktım böyle bir şey varmış. Sıkıntı yok dedim" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Kalp masajı, Hayat kurtarma, Köpek, Ömer Yılmaz, Rize, Türkiye
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