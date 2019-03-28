Çin’de doğan ikizlerin farklı babalardan olduğu ortaya çıktı

Çin’de bir kadının, farklı babalardan olan çift yumurta ikizleri doğurdu.

© AFP 2019 / Loic Venance Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

Olay, Fujian eyaletinin Xiamen kentinde meydana geldi. İkizlerin birbirine benzememesinin kadının eşinin dikkatini çekti.

Çocuklar nüfusa yazdırılırken çifte, DNA testinin sonucu açıklandı. Çocuklardan birinin, farklı bir babadan olduğu ortaya çıktı.

Önce eşini analiz sonuçlarını tahrif etmekle suçlayan kadın, daha sonra başka bir adamla ilişkiye girdiğini kabul etti.

Şokta olan adam, “Kendi çocuğumu kesinlikle istiyorum ama başkasının çocuğunu yetiştirmeye de gönüllü değilim” dedi.

Farklı babalardan dünyaya gelen ikiz bebekler oldukça nadir görülen bir durum. Tıpta “heteropaternal süperfekondasyon” olarak adlandırılan vakada, annede oluşan iki yumurta ayrı spermler tarafından döllendiğinde ikizler farklı babalara sahip olabiliyor.