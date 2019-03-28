Dünyanın en uzun tuz mağarası İsrail'de keşfedildi. Ölüdeniz'e bakan Malham Mağarası'nın içinde bulunan 10 kilometre uzunluğundaki pasajlar ve odalardan oluşan mağara 2 yıldan uzun sürede haritalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amedsporlu Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasını 20 maça indirdi.
Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle çekilen videonun Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini bilmediğini söyleyen meslektaşlarını yalanladı.
Uzayda tek başına en uzun süre kalma rekorunun sahibi Rus kozmonot Valeriy Bıkovskiy 84 yaşında hayatını kaybetti. Bıkovskiy, Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş döneminde ABD ile giriştiği uzay yarışında insanlı seferlere katılmak üzere yetiştirdiği 20 kişilik ilk askeri pilot grubu arasında yer almıştı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda geçen yıl başlayan Ebola salgını sırasında yapılan bir araştırma, her 4 kişiden birinin virüsün gerçek olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.
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