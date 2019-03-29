Coca-Cola'nın 1915'ten kalma ikonik şişesi açık artırmaya çıkıyor

Dünyanın en tanınan markalarından biri olan Coca-Cola'nın 1915 yılından kalma, ‘son derece nadir bulunan' özgün tasarımlı şişesi, 150 bin dolardan satışa çıkacak.

© AP Photo / Achmad Ibrahim Coca-Cola portakal ve vanilyalı yeni ürününü tanıttı

Dünyada tek olduğu açıklanan Coca-Cola şişesi, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan açık artırma kurumu Morphy tarafından önümüzdeki ay satışa sunulacak. Coca-Cola'dan yapılan açıklamada, şişenin 150 bin dolardan satılabileceği belirtildi.

Coca-Cola'ya ait ilk prototip şişesinin sadece iki örneğinin olduğu biliniyor. Bunlardan ilki Coca-Cola'nın kalıcı arşiv koleksiyonunun bir parçası, ikincisi ise 2011 yılında 245 bin dolara satıldı.

Coca-Cola'nın meşhur ‘kontur şişesi', neredeyse bir yüzyıldan uzun bir süredir değişmeyen tasarımıyla 20. yüzyılın en ikonik nesnelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Coca-Cola bottle prototype produced in 1915 auctions for $240K http://t.co/dSIqn1ol — CBS News (@CBSNews) 3 Aralık 2011

​KAKAO KABUĞUNDAN İLHAM ALAN TASARIM

Coca-Cola 1892 yılında piyasaya sunulduğunda şirket ürünü piyasadaki diğer markalardan ayırt etme ihtiyacı duydu. 1915 yılında ABD'deki cam üreticilerine ulaşan şirket, yeni bir Coca-Cola şişesi oluşturmak için bir yarışma önerdi. Yarışmayı Hindistan Terre Haute'deki Root Glass Company'de tasarımcı ve mucit olan Earl R. Dean kazandı.

Dean, "Bir kişinin karanlıktayken bile Coca-Cola şişesini tanıyabileceği bir tasarıma ihtiyacımız var" diye düşünmüştü. Tasarım kakao kabuğunun kavisli şekli ve oluklarından ilham alıyor.

TIME KAPAĞINA ÇIKTI, WARHOL VE DALI KULLANDI

Kontur şişenin tanıtılması 1917 yılını buldu ve gelecek yüzyıl boyunca dünya çapında yaklaşık 300 milyar adet satıldı.

1950 yılında Time dergisinin kapağına çıkan şişe, bu zamana kadar kapakta yer alan ilk ticari ürün olarak da kayıtlara geçti.

Klasik tasarım, Andy Warhol ve Salvador Dali tarafından sanat eserlerinde de kullanıldı.