Hikikomori fenomeni: Japonya'da 600 binden fazla kişi kendini toplumdan izole ediyor

Japon hükümetinin bir araştırmasına göre, altı aydan uzun süre evlerinden çıkmayıp hiçbir sosyal etkileşim kurmadan toplumdan tamamen izole olmuş bir şekilde yaşayan 40 yaşın üzerinde 600 binden fazla insan bulunuyor. Söz konusu durum Japonya'da ‘hikikomori' olarak adlandırılıyor.

Japonya'da sonuçları bugün kamuoyuyla paylaşılan hükümet araştırmasına göre yaşları 40 ile 64 arasında değişen 613 bin kişinin kendisini toplumdan izole ettiği ortaya çıktı. Bunun dörtte üçünün erkek olduğu belirtildi.

Bu kişilerin en az altı ay hiç sosyal etkileşimde bulunmadığı belirtilirken, ankete konu olanların yaklaşık yarısında bu süre 7 yılı da geçiyor.

YETKİLİ: SAYI TAHMİNİMİZDEN FAZLA

Bir hükümet yetkilisi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Sayı, tahmin ettiğimizden de fazla. Üstelik ‘hikikomori' sadece genç insanların da sorunu değil" dedi.

2016 yılında yapılan benzer bir araştırma, 39 yaşın altında bu durumda olan Japonların sayısını 541 bin olarak kaydediyordu.

GENÇLERDE YAYGIN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

© AP Photo / Dünyanın en yaşlısı yine Japonya'dan

Son araştırmaya kadar, ‘hikikomori'nin sadece ergenler ve 20'li yaşlarındaki gençler arasında yaygın olduğu düşünülüyordu. Ancak, araştırma orta yaşlarını süren pek çok Japon'un da kendisini izole ettiğini ortaya koydu.

‘60'LARINDAKİ VAKALARI BEKLEMİYORDUK'

Çocukları ‘hikikomoriden' muzdarip ailelere yardım etmek amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütünde çalışan Rika Ueda ise sonuçların kendi bulgularıyla örtüştüğünü söyledi.

© REUTERS / Nicky Loh Japonya'da bir şirketten düzenli uyuyan çalışanlara para ödülü

Ueda, "Hükümet verileri daha orta yaşlı hikikomori vakalarını ortaya koyması bakımından bizim araştırmalarımızı destekliyor. Ancak 60'larındaki vakaların farkında değildik. Bu gösteriyor ki, Japan toplumu içinde yaşamak zor. Hikikomoriler bunun yerine evde kalıp hiç kimseyle görüşmüyorlar" dedi.

Ueda, sorunun temelinde yoğun baskının, işkolikliğin ve kuralcılığın yattığını savundu.

‘ELİNİ AYAĞINI ÇEKMEK' ANLAMINA GELİYOR

© REUTERS / Kim Hong-Ji Günlük hayatın stresinden kaçmak için para verip 'cezaevine' giriyorlar 5

‘Elini ayağını çekmek' anlamına gelen hikikomori, bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmesi ve kendilerini aşırı derece izole etmeleri olarak biliniyor.

Hastalık ve sosyal fobinin dışında kabul edilen hikikomori, genel anlamıyla altı aydan uzun bir süre okula ya da işe gitmeyen, ailesi dışında herhangi bir kişiyle temas kurmayan insanları tanımlıyor.

TEKNOLOJİYLE DE İLGİSİ VAR

Bir yanıyla bu fenomen teknolojinin yarattığı bir durum olarak da görülüyor ve gençler arasında giderek yaygınlaşıyor. Sanal aleme kendini kaptıran gençler kendilerini sosyal çevreye kapatıyor ve temel fizyolojik ihtiyaçlarını bile bilgisayar karşısında karşılama başlıyor. Pek çok ‘hikikomori'nin ekonomik olarak ailelerinden bağımsız olduğu düşünülüyor.