11 yaşındaki Rus artistik patinajcı Sofiya Akatyeva, dörtlü atlayış yapmayı başardı

Ünlü artistik patinaj antrenörü Eteri Tutberizde ile çalışan Akatyeva, Moskova'daki Hrustalnıy Merkezi'nde antrenman yaparken, serbest programda diğer Rus yıldızların izinden giderek dörtlü atlayış yapmayı başardı. Bu atlayışı gerçekleştiren en genç sporculardan biri olan sporcu, Rusya'nın yeni yıldızı olma yolunda ilerlediğinin işaretini verdi.

Tutberidze, Instagram hesabından atlayışın görüntüleri paylaşarak "The show will go on" (Gösteri devam edecek) ifadelerini kullandı.

Tutberidze'nin öğrencileri Aleksandra Trusova ve Anna Şerbakova da küçüklere yönelik etkinliklerle kusursuz atlayışlar yapmıştı. Kazakistan'ı temsil eden Yelizaveta

Tursınbayeva, 2019 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda büyükler düzeyinde dörtlü atlayış yapmış ve bu düzeyde bunu başaran ilk kadın olmuştu.

Tutberidze, Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda sırasıyla altın ve gümüş madalya kazanan Alina Zagitova ve Yevgeniya Medvedeva'yı da çalıştırmıştı.