Beyin ölümü gerçekleşen kadın 56 gün sonra doğum yaptı

The Sun’ın haberine göre, 26 yaşındaki Catarina Sequeira, 19 haftalık hamile olduğu sırada akut astım atağı geçirmiş ve suni olarak komaya sokulmuştu

Beyin ölümünün 26 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşmesine rağmen kadın, bebeğin hayatta kalması için 56 gün boyunca suni solunum cihazına bağlı tutuluyordu.

Brain dead woman kept alive for three months so her baby can be born dies hours later https://t.co/FqbIK81L6t — The Sun (@TheSun) March 29, 2019

​Doktorların bebeğin 32 haftalık süreyi doldurmasını beklediği ancak Sequeira’nın durumunun aniden kötüleşmesi sonucu bebeğin önceki gün sezaryen ile alındığı açıklandı. Salvador adı verilen bebek 1.7 kilogram ağırlığında dünyaya geldi. En az 3 hafta hastanede kalması beklenen bebeğin, “diğer tüm erken yapan çocuklar” kadar sağlıklı olduğu kaydedildi.

Doğum yapıldıktan birkaç saat sonra 26 yaşındaki kadının yaşam destek sistemiyle bağlantısı kesildi. Sequeira dün toprağa verildi.

Hastanenin etik komitesi başkanı Filipe Almeida, bebeği annenin rahminde canlı tutma kararının aile ile görüşülerek alındığını, babanın kararının da bu yönde olduğunu söyledi.

Bu, Portekiz’de beyin ölümü gerçekleşen bir annenin doğum yaptığı ikinci vaka. 2016’da da bir kadın, beyin ölümünün gerçekleşmesinden 4 ay sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.