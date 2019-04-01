Maradona zaferi Venezüella ve Maduro'ya adadı, ABD'ye 'Kim bu yankeeler?' diye seslendi

Arjantinli efsane futbolcu Maradona, Venezüella'ya yaptırım uygulayan ve askeri operasyon gözdağı veren ABD'ye "Kim bu yankeeler?" diye seslendi.

Meksika'nın ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa'nın teknik direktörlüğünü yapan Diego Maradona takımının Pazar günü kazandığı zaferini Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ve tüm Venezüella halkına adadı.

© AP Photo / Ariana Cubillos Maradona'dan Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya destek

Takımının Tampico Madero'ya karşı 3-2 kazandığı maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Maradona, "Bu zaferi Nicolas Maduro'ya ve acı çeken tüm Venezüella halkına adamak istiyorum" dedi.

TRUMP'I YİNE 'KUKLAYA' BENZETTİ

Doğrudan işaret etmeden konuyu ABD'ye getiren Maradona, "Dünyanın şerifleri, kim bu yankeeler? Sırf dünyadaki en büyük bombalara sahip oldukları için bizden çok daha fazla gelişmiş olduklarını sanıyorlar. Hayır, değiller" ifadelerini kullandı.

Maradona, ABD Başkanı Donald Trump için kullandığı 'kukla' anlamına gelen 'chirolita' benzetmesini de bir kez daha tekrarlayarak, "Başkan olarak seçtikleri bu 'chirolita'yı yutmayız" diye konuştu.

MADURO'NUN YILMAZ DESTEKÇİSİ

Ünlü futbolcu, Maduro'nun önemli destekçilerinden biri olarak biliniyor. ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmesine sosyal medyadan tepki gösteren Maradona "Değişmeyeceğim. Bugün Nicolas Maduro'yu her zamankinden daha fazla destekliyorum. Venezuela'yı halk yönetiyor, onları seviyorum!" demişti.

Maradona, Maduro'nun Mayıs 2017'de düzenlediği seçim kampanyasının kapanışına da katılmış ve desteğini göstermişti.