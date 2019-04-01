Maradona zaferi Venezüella ve Maduro'ya adadı, ABD'ye 'Kim bu yankeeler?' diye seslendi

Meksika'nın ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa'nın teknik direktörlüğünü yapan Diego Maradona takımının Pazar günü kazandığı zaferini Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ve tüm Venezüella halkına adadı.
TRUMP'I YİNE 'KUKLAYA' BENZETTİ
Doğrudan işaret etmeden konuyu ABD'ye getiren Maradona, "Dünyanın şerifleri, kim bu yankeeler? Sırf dünyadaki en büyük bombalara sahip oldukları için bizden çok daha fazla gelişmiş olduklarını sanıyorlar. Hayır, değiller" ifadelerini kullandı.
Maradona, ABD Başkanı Donald Trump için kullandığı 'kukla' anlamına gelen 'chirolita' benzetmesini de bir kez daha tekrarlayarak, "Başkan olarak seçtikleri bu 'chirolita'yı yutmayız" diye konuştu.
MADURO'NUN YILMAZ DESTEKÇİSİ
Maradona, Maduro'nun Mayıs 2017'de düzenlediği seçim kampanyasının kapanışına da katılmış ve desteğini göstermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)