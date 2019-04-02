Polonya’da rahipler, Harry Potter’i ‘büyü kitabı’ diye yaktı

Yakılan kitaplar arasında, J. K. Rowling'in Harry Potter romanları ve Stephenie Meyer'in Alacakaranlık serisi yer aldı. Rahipler ayrıca birkaç pagan tanrının resmini de ateşe verdi.
#Poland AD 2019: In a religious ceremony, a #Gdańsk church burned "articles related to magic" incl. #HarryPotter & @Twilight books, an African mask, elephant figure and.. a #HelloKitty umbrella.— Martin Mycielski🇪🇺🇵🇱 #FBPE #FBR #Resist (@mycielski) 1 Nisan 2019
3 years of conservatives in power and the country is reverting to tribal barbarism.🤦♂️ pic.twitter.com/iBmUbVoat7
Kilisenin Facebook hesabından yapılan açıklamada, pagan tanrılar ve büyü kitaplarının yakılmasını emreden İncil'den ifadelere yer verildi.
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