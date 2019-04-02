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13:44 02 Nisan 2019
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    Somali - açlık

    BM: 113 milyondan fazla insan akut açlıkla mücadele ediyor

    © REUTERS / Feisal Omar
    Yaşam
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    Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), savaşlar ve iklim değişikliğinin yol açtığı felaketler nedeniyle 53 ülkede 113 milyondan fazla insanın ‘akut açlık' yaşadığını ortaya koydu. Afrika, açlığın en çok vurduğu bölge oldu.

    Yemen'in kuzeybatısındaki Hacca eyaletinin Abs kenti yakınında savaşta evsiz, yersiz kalanların oluşturduğu kampta bir kadın elde olanlarla yemek pişirmeye çalışıyor.
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    FAO'nun gıda krizine dair hazırladığı 2019 yılı küresel raporuna göre, dünya nüfusunun üçte ikisi açlık riskine maruz kalıyor. Bu insanların çoğu Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan ve Suriye gibi savaşla anılan ülkelerde yaşıyor.

    Afrika ülkeleri de FAO'ya göre bu sorundan orantısız bir biçimde etkileniyor. Kıtadaki yaklaşık 72 milyon insan akut açlık yaşıyor. Rapora göre, çatışmalar ve güvensizlik bunun ana sebepleri olurken, ekonomik türbülans ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve sel gibi olgular da önemli ölçüde etkili oluyor.

    FAO Acil Durumlar Direktörü Dominique Burgeon'a göre kıtlığın sınırında olan ülkelerde nüfusun yaklaşık yüzde 80'i tarıma dayanıyor. Burgeon, bu ülkelerin hem acil insani yardıma hem de tarımı desteklemeye yardımcı olacak önlemlere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Burgeon, Venezüella'da devam eden siyasi karışıklığa da dikkat çekerek, olası bir gıda krizine karşı uyarıda bulunuyor.

    DURUMUN DEĞİŞMESİ OLASI DEĞİL

    Sığınmacı çocuklar
    © AA / Arşiv
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    Rapor, küresel düzeyde açlıkla ilgili ‘çok az' bir düzelme olduğunu da ortaya koyuyor. 2017 yılında akut açlığa maruz kalan 124 milyon insan olduğunu, sayının az da olsa azaldığını örnek gösteriyor.

    Ancak FAO yine de, devam eden krizler göz önünde bulundurulduğunda 100 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğuna dair yıllardır süregelen durumun değişmesinin olasılık dışı olduğu konusunda uyarıyor.

    FAO, çocukların yüksek oranda akut ve kronik yetersiz beslenmeye maruz kalmasını da ‘önemli bir endişe kaynağı' olarak niteliyor.

    Etiketler:
    akut açlık, Rapor, Açlık, kıtlık, Tarım, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dominique Burgeon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Venezüella, Yemen, Afganistan, Afrika, Suriye
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