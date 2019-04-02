Dünyayı dolaşarak yeni vegan yemekler keşfedecek adaylar aranıyor: Yılda 66 bin dolar maaş

Seçilecek adayın konaklama, seyahat ve yemek ücretlerinin şirket tarafından karşılanacağı ve bunlara ek olarak ise 50 bin euro (66 bin dolar) maaş alacağı belirtildi.
'Tat direktörünün' görevinin ise dünya çapında dolaşarak yeni vegan tatlar bulmak olduğu açıklandı.
TÜRKİYE'YE DE UĞRAYACAK
Seçilecek adayın 4 ay boyunca Japonya, Meksika, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde dolaşacağı öğrenildi.
Adayın aynı zamanda şirket için yeni malzemelerin temini konusunda denizaşırı ortaklıklar kurması gerekeceği için, ağ oluşturma konusunda da başarılı olması gerekecek.
Vibrant Vegan Co. şirketinin dünya çapında 18 sürdürülebilir bitki bazlı yemeği bulunuyor.
Şirket ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki savaş bölgelerinde açlık çeken çocuklara yardım eden 'Savaş Çocuğu' organizasyonu ile de yakın çalışma içerisinde bulunuyor.
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