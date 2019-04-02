Kayıt
16:45 02 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Pizza

    Uluslararası eve sipariş ağı: Londra'dan Nijerya'ya pizza getirtiyorlar

    CC0
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Nijeryalı bazı zenginlerin İngiltere'nin başkenti Londra'dan pizza siparişi verdiği ve İngiliz havayolu firması British Airways aracılığıyla ülkeye getirttiği belirtildi. Tarım Bakanı duruma isyan etti.

    Pizza boxes
    CC0
    Kanadalı hava trafik kontrolörlerinden ABD'li meslektaşlarına pizza jesti
    Nijerya'daki sıradışı ‘uluslararası eve sipariş' olayı, Tarım Bakanı Audu Ogbeh'in serzenişiyle ortaya çıktı.

    Meclis'teki bir oturumda konuyu gündeme getiren Ogbeh, "Londra'dan pizza getirtmek için cep telefonlarını kullanan Nijeryalılar olduğunu biliyor musunuz? Londra'da satın alıyorlar, British Airways getiriyor, sabah havaalanından alıyorlar" dedi.

    Durumu ‘sinir bozucu' olarak tanımlayan Ogbeh, buna bir son verilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu. Bakan, pizza sipariş edenlerin isimlerini açık etmedi. 

    'BİZİM NİYE HABERİMİZ YOK'

    Ancak Bakanın bu ‘ifşaatı' sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Örneğin Abuja'daki Yar'Adua Kurumu'nun yöneticisi Amara Nwankpa, "Sevgili British Airways, Nijerya'ya pizza sipariş servisi işlettiğini bize nasıl söylemezsin? Bunun için bir aplikasyon var mı?" diye tweet attı.

    ​Bir başkası ise, "Buradaki suç ne? Aynı İngiliz Havayolları, Anambra'dan aldığı taze sebzelerle Londra'ya dönmüyor mu? Eğer insanlar İngiltere'nin pizzalarını seviyorsa, bunun neresi yanlış" diye yazdı.

    'STATÜ SİMGESİ' OLARAK GÖRÜYORLAR

    Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan siviller
    © AFP 2019 / Florian Plaucheur
    Nijerya'da yetersiz beslenmeden dolayı 132 çocuk öldü
    Tarım Bakanı Audu Ogbeh'in şikâyeti, hükümetin ithalata bağımlılığı azaltma planlarıyla da uyum gösteriyor. Yerel çiftçilerin zarar gördüğünü belirten Nijerya hükümeti, ithalat konusunda kısıtlamalar getirmeyi planlıyor. 

    Ogbeh de, Nijeryalıların ithal malları ‘statü simgeleri' olarak görmesini eleştiriyor. Ogbeh, "Bazı insanlar pirinç ve domates salçası gibi günlük ihtiyaçları bile sadece statü, sınıf göstergesi olduğunu düşündükleri için ithal etmeyi istiyor. Sadece ithal gıdalar yiyorlar" diyor.

    Etiketler:
    Tarım Bakanı, sipariş, pizza, İngiliz Havayolları, Amara Nwankpa, Audu Ogbeh, Londra, Nijerya, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nde kısa listeye giren fotoğraflar
    2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kısa listesine giren fotoğraflar
    Karikatür
    İngiliz parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet