Uluslararası eve sipariş ağı: Londra'dan Nijerya'ya pizza getirtiyorlar

Nijeryalı bazı zenginlerin İngiltere'nin başkenti Londra'dan pizza siparişi verdiği ve İngiliz havayolu firması British Airways aracılığıyla ülkeye getirttiği belirtildi. Tarım Bakanı duruma isyan etti.

Nijerya'daki sıradışı ‘uluslararası eve sipariş' olayı, Tarım Bakanı Audu Ogbeh'in serzenişiyle ortaya çıktı.

Meclis'teki bir oturumda konuyu gündeme getiren Ogbeh, "Londra'dan pizza getirtmek için cep telefonlarını kullanan Nijeryalılar olduğunu biliyor musunuz? Londra'da satın alıyorlar, British Airways getiriyor, sabah havaalanından alıyorlar" dedi.

Durumu ‘sinir bozucu' olarak tanımlayan Ogbeh, buna bir son verilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu. Bakan, pizza sipariş edenlerin isimlerini açık etmedi.

'BİZİM NİYE HABERİMİZ YOK'

Ancak Bakanın bu ‘ifşaatı' sosyal medyanın gündemine oturdu.

Örneğin Abuja'daki Yar'Adua Kurumu'nun yöneticisi Amara Nwankpa, "Sevgili British Airways, Nijerya'ya pizza sipariş servisi işlettiğini bize nasıl söylemezsin? Bunun için bir aplikasyon var mı?" diye tweet attı.

Dear @British_Airways, how come you didn't tell us you run a pizza delivery service to Nigeria? Is there an app for this? https://t.co/k7Bvk8CoeX — Amara Nwankpa (@Nwankpa_A) 28 Mart 2019

​Bir başkası ise, "Buradaki suç ne? Aynı İngiliz Havayolları, Anambra'dan aldığı taze sebzelerle Londra'ya dönmüyor mu? Eğer insanlar İngiltere'nin pizzalarını seviyorsa, bunun neresi yanlış" diye yazdı.

'STATÜ SİMGESİ' OLARAK GÖRÜYORLAR

© AFP 2019 / Florian Plaucheur Nijerya'da yetersiz beslenmeden dolayı 132 çocuk öldü

Tarım Bakanı Audu Ogbeh'in şikâyeti, hükümetin ithalata bağımlılığı azaltma planlarıyla da uyum gösteriyor. Yerel çiftçilerin zarar gördüğünü belirten Nijerya hükümeti, ithalat konusunda kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

Ogbeh de, Nijeryalıların ithal malları ‘statü simgeleri' olarak görmesini eleştiriyor. Ogbeh, "Bazı insanlar pirinç ve domates salçası gibi günlük ihtiyaçları bile sadece statü, sınıf göstergesi olduğunu düşündükleri için ithal etmeyi istiyor. Sadece ithal gıdalar yiyorlar" diyor.