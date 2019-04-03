'Samsung Galaxy Note 10, iki farklı model olarak çıkabilir'

Samsung Galaxy Note10'un iki farklı model olarak piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Webtekno'nun aktardığına göre Güney Kore merkezli haber ajansı Bell, Samsung'un hazırlıklarını sürdürdüğü Galaxy Note 10'u, iki farklı model olarak piyasaya sürebileceğini öne sürdü.

Bu yıl Galaxy S serisi için birden fazla model çıkaran teknoloji devinin Note serisi için de benzer bir hamle yapması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 10 preview: Everything we know so far // UPDATED: There could be two different sizes of this Note https://t.co/5RgCE8XEWP pic.twitter.com/iUVxnw2PoN — Stuff.tv (@StuffTV) April 2, 2019

Galaxy Note 10 standart modelinin 6.7 inç olduğu biliniyor ancak diğer modelin boyutu henüz gizemini koruyor.

Diğer yandan çıkarılacak olan ikinci modelin daha uygun fiyatlı olacağı iddia ediliyor.