Mısır’da beş bin yıllık mumyalar bulundu

Arkeologların Mısır'ın Minufiye bölgesinde içinde 5 bin yıl öncesine ait iki mumyanın yer aldığı bir lahit buldukları bildirildi.

© AFP 2019 / Mohamed El-Shamed Mısır'da bulunan 3 antik mezardan 40 mumya çıktı 9

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Minufiye bölgesinde kazı çalışmaları yapan arkeologların içinde 5 bin yıl öncesine ait iki mumyanın yer aldığı bir lahite rastladıkları kaydedildi.

Açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında bulunan lahitin kireç taşından yapıldığı, 2 metre uzunluğunda 60 santimetre eninde olduğu anlaşıldı.

Uzmanların aktardığı bilgiye göre lahitin içindeki mumyalar oldukça zarar görmüş durumda, fakat üzerlerinde altından yapılmış süs eşyaları fragmanlarına rastlandı. Bulunanlar, araştırılmak üzere yerel müzeye teslim edildi.