Nurmagomedov'un eşini 'havlu' diye niteleyen McGregor'a sosyal medyadan sert tepki: 'Eğitimsiz ırkçı ahmak!'

UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile dünyaca ünlü karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor arasındaki söz düellosunda 'yazılı olmayan kurallar' ihlal edilince sosyal medyadan İrlandalı sporcuya tepki yağdı.

Kendisini bir erkeğin sahip olduğu kıskanç bir eşe benzeten Nurmagomedov'a Rus sporcunun eşi üzerinden yanıt veren McGregor, Nurmagomedov'un düğün fotoğrafını paylaşarak ve eşini bir 'havlu' olarak niteledi. McGregor daha sonra tweeti sildi.

❌ Conor McGregor has now deleted this tweet…



He went way too far. pic.twitter.com/WyQEjzZke5 — The Sportsman (@TheSportsman) April 3, 2019

Ancak mesajı silmesi McGregor'a yoğun tepki gösterilmesinin önüne geçmedi.

Bijon Keswani adlı kullanıcı, McGregor'un gerçekten 'eğitimsiz ırkçı bir ahmak' olduğunu belirtti.

Guess @TheNotoriousMMA really is an uneducated racist mut pic.twitter.com/LplZR2Emka — Bijon Keswani (@bijonkeswani) April 3, 2019

'TÜM ZAMANLARIN EN SAYGISIZ TWEETİ Mİ?'

George Jarjour adlı kullanıcı, "Bu tüm zamanların en saygısız tweeti mi?" diye sordu.

Conor McGregor literally just tweeted at Khabib and called his wife “a towel” is this the most disrespectful tweet of all time? pic.twitter.com/claAUUnO0J — George Jarjour (@gjarjour) April 3, 2019

Diğer kullanıcılar da, Nurmagomedov'un ekim ayında rakibini yenerek halihazırda 'son gülen taraf' olduğunu ifade etti.

McGregor, ekim ayında Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu. Mücadelenin bitmesiyle birlikte iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşanmıştı. Karşılaşmanın ardından Nurmagomedov, Conor McGregor'un kendisine, dinine, ülkesine ve ailesine hakaret ettiğini söylemişti. McGregor daha sonra Khabib Nurmagomedov'a rövanş teklifinde bulunmuş fakat Nurmagomedov bu teklifi geri çevirmişti.