Rengarenk dev sincap kameralara yakalandı

Hindistan'da bir fotoğrafçı az rastlanan ve rengarenk görünümüyle dikkat çeken dev Malabar sincabını görüntüledi.

Kaushik Vijayan'ın, Hindistan'da bir ormanın derinliklerinde doğal ortamında tesadüfen görüntülemeyi başardığı çok renkli Malabar sincabı bir anda sosyal medyada günün konusu oldu.

Incredible #pictures of giant multi-coloured squirrels set #social media alight!#Photographer Kaushik Vijayan snapped the animals in their native habit. The Malabar Giant #squirrel — double the size of their grey relatives — live deep in the #forests of #India. pic.twitter.com/BLFRZf6VHy — SWNS.com (@SWNS) 2 Nisan 2019

​O anları, "Gözlerim için adeta bir festivaldi" diye niteleyen 39 yaşındaki Vijayan çok heyecanlandığını anlattı.

Vijayan, "O ana kadar ne böyle bir sincap görmüştüm ne de varlığından haberdardım" dedi.

© Fotoğraf : İHA Gümüşhane'de de Beyaz Gelincik görüntülendi

Vijayan, Suudi Arabistan'da finans sektöründe çalışan bir amatör fotoğrafçı. Vijayan'ın fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayınlamasıyla bir anda dev sincap en çok konuşulan ve paylaşılan konulardan biri oldu.

Turuncu, kızıl kahve ve mor renk tonlarındaki kürküyle dikkat çeken sincap, diğer türdeşlerinin iki katı uzun boyuyla biliniyor. Dev Hindistan sincabı olarak da adlandırılan bu tür ağaçlar arasında altı metreye kadar sıçrayabiliyor.