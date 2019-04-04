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21:01 04 Nisan 2019
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    Japonya-yaşlı nüfus

    Dünyada ortalama yaşam süresi 5.5 yıl uzadı

    © AP Photo / Junji Kurokawa
    Yaşam
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5.5 yıl uzadığını, kadınların ortalama yaşam süresinin de erkeklerden daha uzun olduğunu açıkladı.

    Yaşlılık
    © AA / Arşiv
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    Örgütün, yayımladığı "Dünya Sağlık İstatistikleri" raporuna göre, 2000-2016 arasında ortalama yaşam süresi 5.5 yıl artarak, 66.5'ten 72'ye yükseldi. Ortalama yaşam süresinde kişi başına düşen gelir, belirleyici rol oynamaya devam ederken, düşük gelirli ülkelerdeki ortalama yaşam süresi yüksek gelirli ülkelere göre 18.1 yıl daha düşük.

    2019'da 73 milyonu erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının öngörülen raporda, erkeklerin ortalama 69.8, kızların da 74.2 yıl yaşayacağı tahmininde bulunuldu.

    DSÖ'nün raporunda, son 16 yılda özelikle Sahra Altı'nda olmak üzere sıtma, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilerleme kaydedildiği için 5 yaş altı çocukların ölüm oranlarında çarpıcı düşüş olduğu kaydedildi.

    Afrika'yı etkisi altına alan AIDS ile mücadelede gelinen nokta yaşam süresinin artmasını sağlarken, tüm ilerlemelere rağmen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ortalama yaşam süresi arasındaki ciddi fark varlığını korudu.

    KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

    Fransa'nın Nice şehrinde tek başına dolaşan yaşlı biri
    © AFP 2019 / Valery Hache
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    Küresel intihar oranı 2016'da erkeklerde kadınlara göre yüzde 75 daha fazla gerçekleşirken, trafik kazalarında yaralanan erkeklerin sayısı kadınların iki mislinden fazla oldu. Ülkeler arasında ortalama yaşam süresi Japonya'da 84, İsviçre'de 83 ile en yüksek olarak dikkati çekerken, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise ortalama 52-53 yıl olarak gerçekleşti.

    Suriye'de 2000 yılında 73 olan ortalama yaşam süresi ise 2016'da 63.8'e düştü.

    İlk defa cinsiyete dayalı ortalama yaşam süresinin ele alındığı raporda, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığının altı çizildi.

    Raporda kadınların, erkeklere göre sağlık hizmetlerine erişiminin daha yüksek oranda gerçekleştiği, erkeklerin önlenebilir ve tedavi edilebilir bulaşıcı olmayan hastalıklarla, trafik kazalarından ölme olasılığının kadınlara göre daha fazla olduğu kaydedildi.

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    Etiketler:
    Uzun yaşam, Yaşlılık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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