Putin’in Tuva’daki tatili sırasında giydiği türden montlar satışa çıkarıldı

Voentorg'dan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Vladimir Vladimiroviç Putin'in Tuva'daki balık avına giydiği mont, Voentorg operatörlüğünde çalışan ‘Army of Russia' (Rusya ordusu) mağaza ağında satışa çıkarıldı" dendi.

Bu montun uzun zamandır tek sahibinin Putin'in olduğu, ama şimdi isteyen herkesin alabileceği kaydedildi.