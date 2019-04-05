Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos rekor anlaşmayla boşandı

Dünyanın en zengin kişisi kabul edilen Jeff Bezos, dört çocuğunun annesi 25 yıllık eşi olan MacKenzie Bezos'tan 35 milyar dolarlık bir anlaşmayla boşandı. Bu rekor anlaşma, şimdiye kadar görülen en yüksek miktar oldu.

© AFP 2019 / JORG CARSTENSEN Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos boşanıyor

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un kurucusu ve Forbes dergisine göre 131 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olarak kabul edilen Jeff Bezos, boşanmak için eşine bir servet ödedi.

Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu. Buna göre, MacKenzie Bezos Amazon'daki hisselerin yüzde 4'ünü koruyacak, Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin ise tümünü Bezos'a devredecek.

GEÇEN YILKİ CİROSU 232 MİLYAR DOLARDI

Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı yüzde 16.3'tü. BBC'nin haberine göre Bezos bu oranın yüzde 75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan yüzde 25'lik kısmı geçmiş oldu. Amazon'un geçen seneki cirosu 232.8 milyar doları bulmuştu.

MacKenzie Bezos, 'boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.

İLİŞKİ, ŞANTAJ

Çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. MacKenzie Bezos şirketin ilk çalışanlarından biriydi. MacKenzie Bezos başarılı bir roman yazarı ve 'The Testing of Luther Albright' ve 'Traps' adlı iki kitabı bulunuyor.

© REUTERS / Joshua Roberts Tüm zamanların en zengini artık Amazon'un sahibi Jeff Bezos

Jeff Bezos'un Fox TV'nin eski spikerlerinden Lauren Sanchez ile ilişkisi olduğu belirtiliyor. Bu ilişkiye dair özel yazışmalar basına sızmış, Bezos, mesajları paylaşan derginin bağlı olduğu medya grubu American Media Incorporated'ı şantaj yapmakla suçlamıştı. Yayıncı şirket ise bu iddiaları reddetmişti.

Bezos çiftinin bu anlaşmasından önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı.