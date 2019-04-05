Bir alkol araştırması daha: Günde 1 kadeh içki dahi felç riskini artırıyor

Bilim insanlarının yaptığı son araştırma 'günde 1-2 kadeh içkinin sağlığa iyi gelebileceğine' dair mevcut görüşü çürütmeye aday. "Bir kadeh/ kutu içki dahi felç riskini yüzde 10-15 oranında artırıyor" tespitine varan araştırmanın konuya son noktayı konymadığını savunan bilim insanları da var.

İngiltere'nin saygın tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir genetik araştırma, 'günde bir ya da iki içkinin olumlu etkileri olabileceğine' dair iddiaları rafa kaldırmaya aday. İngiltere ve Çin bilim insanları tarafından yapılan araştırma hafiften orta dereceye diye nitelenecek içki alışkanlığının bile tansiyonu yükselterek felç riskini artırdığı belirtildi.

Oxford Üniversitesi ile Pekin Üniversitesi ve Çin Tıp Bilimleri Akademisi tarafından yürütülen araştırma için 10 yıl boyunca 500 bin Çinli takip edildi. Sonuçların tüm topluluklarda geçerli olduğunu belirten bilim insanları, alkolün doğrudan etkilerini göstermesi için açısından bugüne kadar elde edilmiş en iyi kanıtlara sahip olduklarını vurguladı.

BİR BİRİM RİSKİ YÜZDE 15'E KADAR ARTIRIYOR

Alkol tüketiminin sınırlanması gerektiğini vurgulayan uzmanlara göre günde 1 ya da 2 içki felç riskini yüzde 10 ile 15 arasında artırıyor. Günde 4 içkide bu risk yüzde 35'e çıkıyor.

© AP Photo / Scott Roth ABD polisi alkol testi eğitimi için içki içecek gönüllüler arıyor

Araştırmacılar, alkol ve kalp krizi riski arasındaki bağlantı içinse daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Araştırmada '1 içki' olarak bahsedilen miktar ise '1 kadeh şarap, 1 kutu bira ve 1 birim alkollü içki' olarak tanımlandı.

FARKLI ÇEVRELERİN FARKLI YORUMLARI VAR

Ağır içki tüketiminin sağlığa zararlı olduğu ve riskleri artırdığı tüm çevrelerce kabul edilirken; bazı araştırmalar makul seviyelerdeki alkol tüketiminin vücuda iyi etkilerinin olabileceğini de gösteriyor. Bazı bilim çevreleri ise alkol tüketiminin güvenli herhangi bir seviyesi olmadığını savunuyor.

NEDEN ÇİN'DE YAPILDI?

Doğu Asya ülkeleri uzmanlar için alkolün etkilerini araştırmak için iyi saha olarak kabul ediliyor. Çinli atalara sahip pek çok kişinin taşıdığı gen kombinasyonunun, onları alkole karşı daha duyarlı hale getirdiği düşünülüyor. Söz konusu geni taşıyanlar, alkole daha nahoş bir tepki veriyor ve içki tüketiminin ardından kendilerini daha kötü hissediyorlar.

Bu gene sahip olmayan batılı nüfuslarda ise bu tarz bir araştırma yürütmek mümkün değil.

© Flickr / Thomas Hawk En çok alkol tüketen Avrupa ülkeleri açıklandı

Pek çok araştırma gözlemsel olduğundan, hangi faktörün hangi etkiye sahip olduğunu belirlemenin zor olduğu da belirtiliyor. Oxford Üniversitesi'nden Dr. Iona Millwood, "Genetik analizler etki-tepki ilişkisini anlamamıza yardımcı olacaktır" yorumunu yaptı.

Bilim insanlarına göre araştırmanın yine de net bir sonucu var, o da günde bir birim içkinin sağlığa iyi geldiğini kanıtlayan bir veri bulunmuyor.

ELEŞTİRİLER DE VAR: SON SÖZÜ SÖYLEMEKTEN UZAK

Ancak araştırmanın bazı açıkları olduğunu savunanlar da var.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Stephen Burgess, sadece Çinli nüfusa ve şarap yerine bira ile yüksek alkollü içkilerin tüketimine odaklanmayı yanlış bulduğunu söyledi. "Felç riski tüketilen alkol miktarıyla orantılı artıyor. Yani insanlar içki içmeyi seçiyorsa, alkol tüketimini sınırlandırabilirler" dedi.

Açık Üniversite'den Profesör Kevin McConway de, araştırmanın her soruya cevap vermediğini belirtti. McConway, "Alkolün rolüne dair bilgilerimizi ileri bir noktaya taşıdı, ama son söz de olamaz. Alkolün felç riskini nasıl artırdığına dair bağlantıyı tam olarak kuramıyor, kalp krizi riskini artırıyor gibi de görünmüyor" diye konuştu.