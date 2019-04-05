Teknoloji 'aklandı': Ergenlerin psikolojisini yaşadıkları daha çok etkiliyor, ekran önünde geçirdikleri süre değil

Yapılan son bir araştırma, uzun süre ekrana maruz kalmanın ergenlerin psikolojisi üzerinde oldukça sınırlı bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre ergenlikte tecrübe edilen diğer konular bunu daha çok tetikliyor.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bilgisayar ve akıllı telefon gibi araçlarda uzun süre ekran önünde zaman geçirmenin ergenlerin psikolojisi üzerinde sanılandan daha az etkisi olduğunu gösterdi. Üstelik uzmanlara göre bu durum, bir günde saatlerce bilgisayar kullanılsa da geçerli, yatmadan önce ekran karşısına çakılı kalınsa da geçerli.

Bilim insanlarına göre, ergenlikte tecrübe edilen deneyimlerle kıyaslandığında ekran önünde uzun süre harcamak psikolojiyi ‘oldukça az' etkiliyor.

ARAŞTIRMA 17 BİN KİŞİYLE YAPILDI

© Flickr / Flash.pro Çocuklarda ekran karşısındaki süre azaldıkça kavrama yeteneği artıyor

Araştırma, Birleşik Krallık'ta ve ABD'de 17 bin ergenle yapıldı. Araştırmanın sonuçları Psychological Science dergisinde yayımlandı.

Araştırma, bilim dünyasında da ilgiyle karşılandı.

Royal College'da Pediatri ve Çocuk Sağlığı bölümünde çalışan Dr. Max Davie, "Ekran kullanımı ve ergenlerin refahı arasındaki ilişkiye dair veriden çok fikir ortaya atılıyordu. Bu araştırma bu dengesizliği ortadan kaldırdı" dedi.

Ancak bireylerin yine de fazla ekran alışkanlığı nedeniyle zarar görebileceğini savunan Davie, bu kullanıma bir sınır getirmenin kişilerin yararına olacağını söyledi.