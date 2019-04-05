ABD'de Apple Music'in abone sayısı Spotify'ı solladı

© AA / Aytaç Ünal Spotify'dan Apple'a suçlama

Reuters'a konuşan bir kaynak, Spotify'ın 26 milyon ücretli abonesi bulunurken şubat ayının sonunda Apple'ın müzik servisinin 28 milyon aboneye ulaştığını söyledi.

Her iki şirket de abonelik için aylık 9.99 dolarlık bir ücret alıyor, ancak Spotify hala daha az özellik içeren reklam destekli ücretsiz hizmeti sayesinde ABD'de Apple'dan daha fazla kullanıcıya sahip.

Analistler, Spotify'ın ABD dışında Apple'dan daha güçlü bir abone pozisyonuna sahip olduğunu düşünüyor.

Hem Apple hem de Spotify ülke düzeyinde dinleyici verilerini ifşa etmiyor, dolayısıyla her iki firmanın da konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtiliyor.

Öte yandan Apple, en son Mayıs 2018'de 50 milyon müzik servisi abonesi olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Spotify'ın Kuzey Amerika'da 96 milyon premium abonesi ve 207 milyon aylık aktif kullanıcısı olduğu düşünülüyor.