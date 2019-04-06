Mısır'daki 4 bin yıllık lahit canlı yayında açılacak

Antik Mısır'ın ilk firavunlarından birine ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık lahit canlı yayında açılacak.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh Mısır’da beş bin yıllık mumyalar bulundu

Arap Baharı'ndan bu yana zayıflayan turizmini canlandırmak isteyen Mısır, son dönemde Antik Mısır'a ait mezarlar, yani lahitlerle ilgili çalışmalara ağırlık verdi.

Geçen yıllarda bir kadına ait 3 bin yıllık lahitin dünya basınının tanıklığında açılmasının ilgi görmesi üzerine, bu kez Mısır tarihinde ilk kez bir lahdin açılışı televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bilinen ilk firavunlardan birine ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık lahdin açılışı, 2 saatlik bir yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.

Yayında piramidin tünelleri ve soylu bir aileye ait 40 farklı mumyanın olduğu odalar ziyaret edilecek. Yayın Discoverl Channel'da 7 Nisan'da yayınlanacak