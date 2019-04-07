Yavuz Bingöl, kendi hayatını film yapacak

Yaz aylarında bir dizide rol alacak olan Yavuz Bingöl, iki film projesi olduğunu söyleyerek, filmlerden birinin kendi hayatını anlatacağını belirtti. Bingöl, “Oynayacak kişinin bana benzemesini ve oyunculuğunun iyi olmasını istiyorum” dedi.

Yavuz Bingöl, iki film projesi olduğunu söyleyerek, filmlerden birinin kendi hayatını anlatacağını belirtti. Bingöl, "Yazılan iki film var. İkisi de benim yazdığım filmler. Bunlardan biri benim hayatım olacak, çocukluğumda yaşadıklarımla ilgili; diğeri de komedi tarzında bir orkestra hikayesi. Onları şu anda hazırlıyoruz. Önümüzdeki sene hayata geçirmeye çalışacağız. Oynayacak kişinin bana benzemesini ve oyunculuğunun iyi olmasını istiyorum. Bir de saz çalması gerekiyor" dedi.

Geçen günlerde kalbine stent takılan ve dün Kuzey Kıbrıs'ta konser veren Bingöl, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bingöl, "İki ana damara ve iki yan damara olmak üzere dört adet stent takıldı, ileride olabilecek bir daralmaya ya da bir sıkıntıya karşı önceden önlem alınmış oldu. Sağlıktan öte bir şey yok. Normal kontrole gitmiştim. Efor da ve diğer tetkiklerde bir şey çıkmamıştı. BT anjiyoda durum anlaşıldı. O yüzden Bt anjiyo yani sanal anjiyoyu herkese öneririm. Doktordan izin alarak konsere geldik. Doktorum kendimi yormadan normal hayatıma dönmemi istedi" dedi.

'POLİS KOROMUZLA 8-10 KONSER YAPTIK'

Kurduğu polis korosuyla ilgili, "Polis koromuzu kuralı bir yıl oldu ve bu zamana kadar da 8-10 tane konser yaptık. Şu anda da polis haftasındayız polis teşkilatımızın 174. Yılını kutluyorum" diyen Bingöl, "Onlar için geliri şehit ailelerine bağışlanacak bir albüm yaptık. Çanakkale türküsüne Çanakkale'de bir klip çektik, o da birkaç gün içerisinde yayına girecek. Benim için çok keyifli oldu. Ülkemizin şartları elverirse birkaç ilde polis koromuzla konser yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.