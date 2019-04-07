Rusya semalarında meteor görüldü

Krasnoyarsk sakinleri dün akşam saatlerinde bir gökcismini fark etti. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde cismin havada yandığı anlar kameraya yansıdı.
💥 В небе над Красноярском взорвался метеорит#Метеорит #Красноярск pic.twitter.com/FmDTMmtY5u— Пятый канал Новости (@5tv) 6 Nisan 2019
Gökcismi Krasnoyarsk'ın yanı sıra Kansk, Sosnovoborsk ve Jeleznogorsk'ta da fark edildi.
Zvezda'ya konuşan Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi'nden Astronom Vladimir Surdin, "Görüntüler üzerinden değerlendirecek olursak bu gerçekten bir meteor. Atmosferde tamamen parçalandı" ifadelerini kullandı.
Görgü tanıkları uçaklar geçerken duyulduğu gibi bir uğultunun duyulduğunu da belirtti.
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