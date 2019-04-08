Araştırma: Öğrenciler 'Güle güle' yerine çoğunlukla 'Bye bye' diyor

İstanbul Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sibel Selçuk'un 12-14 yaş arası 48 öğrenciyle yaptığı çalışmaya göre, araştırmaya katılan öğrenciler yabancı kökenli sözcükleri Türkçe karşılıklarına oranla daha çok tercih ediyor.

Öğretmen Sibel Selçuk'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hakemli dergisi 'Milli Eğitim'in özel sayısında yayınlanan çalışmasında yer alan Yabancı-Türkçe sözcüklerin tercih edilmesi oranlarına göre, öğrencilerin sadece yüzde 8'i 'güle güle' kelimesini kullanırken yüzde 40'ı 'bye bye' demeyi tercih ediyor.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 47'si 'full' kelimesini kullanırken, yüzde 1'i 'tam' diyor.

Bu durumun sebebi sorgulandığında öğrenciler, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullandıklarında arkadaşları tarafından anlaşılamadıklarını belirtiyor. Bazı öğrenciler, yabancı sözcükleri kullanmanın ‘daha havalı' olduğunu söylüyor. Öğrencilerin yüzde 84'ü yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe içerisinde kullanımını doğal karşılıyor. Yazışırken yazım-noktalama kurallarına dikkat edip-etmemeleri sorulduğunda ise yüzde 92'si büyükleriyle yazışırken buna özen gösterdiklerini söylüyor ancak arkadaşlarıyla yazışırken bu oran yüzde 8'e düşüyor.

'ROL MODELLER İYİ ÖRNEK OLMALI'

Araştırmayı değerlendiren öğretmen Selçuk, "Türkçe'nin daha doğru, bilinçli ve güzel kullanımı için katılımcı öğrencilerin önerilerinin başında, medya ve rol modellerin dilinin iyileştirilmesi ve ezberci eğitimden uzaklaşılması geliyor" dedi.