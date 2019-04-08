Araştırma: Öğrenciler 'Güle güle' yerine çoğunlukla 'Bye bye' diyor

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 47'si 'full' kelimesini kullanırken, yüzde 1'i 'tam' diyor.
Bu durumun sebebi sorgulandığında öğrenciler, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullandıklarında arkadaşları tarafından anlaşılamadıklarını belirtiyor. Bazı öğrenciler, yabancı sözcükleri kullanmanın ‘daha havalı' olduğunu söylüyor. Öğrencilerin yüzde 84'ü yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe içerisinde kullanımını doğal karşılıyor. Yazışırken yazım-noktalama kurallarına dikkat edip-etmemeleri sorulduğunda ise yüzde 92'si büyükleriyle yazışırken buna özen gösterdiklerini söylüyor ancak arkadaşlarıyla yazışırken bu oran yüzde 8'e düşüyor.
'ROL MODELLER İYİ ÖRNEK OLMALI'
Araştırmayı değerlendiren öğretmen Selçuk, "Türkçe'nin daha doğru, bilinçli ve güzel kullanımı için katılımcı öğrencilerin önerilerinin başında, medya ve rol modellerin dilinin iyileştirilmesi ve ezberci eğitimden uzaklaşılması geliyor" dedi.
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