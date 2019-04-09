Dünyaca ünlü Phuket adasında 'uçuş pisti selfiesi' idama götürebilir

Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasında yer alan ve sahile komşu olduğu için fotoğraf meraklılarının akın ettiği havalimanında artık selfie çekmek yasak. Yasağı ihlal edenler idamla bile yargılanabilecek.

Phuket adasında bulunan Mai Khao sahili, bölgenin havaalanına da ev sahipliği yapıyor.

Ancak uçakların iniş rotasının hemen yanında bulunan plajda turistlerin inişe geçen uçaklarla selfie çektirmeye başlaması güvenlik sorunlarını da beraberinde getirince Phuketli yetkililer harekete geçti.

Pilotların dikkatlerinin dağıldığını ve halihazırda yoğun olan hava trafiğine ek stres yarattığını savunan yetkililer, çareyi alanı fotoğrafa yasaklamakta buldu.

Yasağı duyuran Phuket Uluslararası Havalimanı yöneticisi Wichit Kaeothaithiam, "İnsanlar ve turistlerin fotoğraf çektirmek için uçak pistinin bulunduğu bu alana girmesine izin verilmeyecek" dedi.

Yasağın ihlali durumunda uygulanacak cezalar arasında para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası var.

Ancak Kaeothaithiam, yasağın çiğnenmesi halinde uygulanacak en büyük yaptırımın ‘ölüm cezası' olduğunu açıkladı.