Dünyaca ünlü Phuket adasında 'uçuş pisti selfiesi' idama götürebilir

Phuket adasında bulunan Mai Khao sahili, bölgenin havaalanına da ev sahipliği yapıyor.
Ancak uçakların iniş rotasının hemen yanında bulunan plajda turistlerin inişe geçen uçaklarla selfie çektirmeye başlaması güvenlik sorunlarını da beraberinde getirince Phuketli yetkililer harekete geçti.
Pilotların dikkatlerinin dağıldığını ve halihazırda yoğun olan hava trafiğine ek stres yarattığını savunan yetkililer, çareyi alanı fotoğrafa yasaklamakta buldu.
Yasağı duyuran Phuket Uluslararası Havalimanı yöneticisi Wichit Kaeothaithiam, "İnsanlar ve turistlerin fotoğraf çektirmek için uçak pistinin bulunduğu bu alana girmesine izin verilmeyecek" dedi.
Yasağın ihlali durumunda uygulanacak cezalar arasında para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası var.
Ancak Kaeothaithiam, yasağın çiğnenmesi halinde uygulanacak en büyük yaptırımın ‘ölüm cezası' olduğunu açıkladı.
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Сегодня были на пляже #maikao ✈️ знаменитый пляж, где садятся самолеты! На этом фото у меня глаза по пять копеек от страха, потому что я не ожидала, что будет садится такой гигантский самолёт😳 ну и по правилам, до поездки на этот пляж я начиталась кучу всего, как затягивало людей, вещи, обувь, а тут летит такой гигант!!!😩 зато Валере в кайф🤪 #vervaler #vervaler_voyage
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