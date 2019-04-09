Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle basan Çinli kadının videosu viral oldu

Çin'de bir genç kadının eski sevgilisinin düğününü gelinlikle basması sosyal medyada viral oldu. Videoda damadın ve gelinin şoke olduğu, düğünü basan genç kızın ise gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

Daily Mail'in haberine göre, video bir blogger tarafından paylaşıldıktan sonra Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Videoda, damadın eski sevgilisi olduğu belirtilen genç kızın gelinlikle düğünü bastığı ve damadın ayaklarına kapandığı görülüyor.

Yine habere göre, genç kızın bu sırada damada 'Hepsi benim hatamdı' diyor.

Düğündeki sunucunun ise 'Şuan olağandışı bir durum yaşıyoruz' dediği duyuluyor.

Bu sırada 'esas gelin' ise olup biteni şaşkın bakışlarla izliyor.

Damat sinirlenerek eski kız arkadaşını kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor ancak başarılı olamayınca sahneyi hışımla terk eden gelinin ardından gidiyor.

Bu sırada genç kızın gözyaşları içinde yere çöküp ağladığı anlar kameralara yansıyor.

30 saniyelik videonun Çin'in hangi bölgesinde çekildiği belirtilmezken, görüntüler dünya genelinde viral olmuş durumda.