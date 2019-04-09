Uzaylı sanılan gizemli ışıkların kaynağı NASA deneyi çıktı

The AZURE mission successfully launched back-to-back aboard two sounding rockets in Norway tonight. These colorful clouds created a light show in the sky, helping researchers track the flow of neutral and charged particles in Earth's ionosphere. Details: https://t.co/aAp7FJDPgk. pic.twitter.com/vCZ3wFzzBo— NASA Wallops (@NASA_Wallops) April 5, 2019
Roketlerde bulunan maddeler renkli bulutlar oluşturarak araştırmacıların İyonosfer'deki partiküllerin hareket yönünü gözlemlemesini sağladı. Bu sayede NASA, Dünya'nın üst atmosferindeki rüzgâr yoğunluğu ve ısı hakkında bilgi alabildi.
Diğer yandan havaya salınan gazların bölge sakinleri için bir zararı olmadığı da belirtildi.
Fotoğrafçı Michael Theusner de YouTube'da paylaştığı görüntülerle birlikte ışıkların nedeninin NASA deneyi olduğunu açıklayarak "Başta bir açıklama getiremedim. Uzaylı saldırısı gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.
AZURE projesi kapsamında gerçekleştirilen deneyde, kutup bölgelerindeki olayların incelenmesi amaçlanıyor.
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