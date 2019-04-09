Oyuncu Mehmet Günsür'den İmamoğlu'na destek paylaşımı

Oyuncu Mehmet Günsür, kişisel sosyal medya hesabından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.
Günsür paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Günaydın…" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu.— Mehmet Günsür (@iamMehmetGunsur) April 9, 2019
Günaydın…
Ayrıca Günsür, "Bu süreçte uyumadan, ailelerini görmeden, işlerine gitmeden halkın oylarını koruyan, nöbette bekleyen herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepimiz adına teşekkürler" dedi.
Bu süreçte; uyumadan, ailelerini görmeden, işlerine gitmeden, halkın oylarını koruyan, nöbette bekleyen herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepimiz adına Teşekkürler.— Mehmet Günsür (@iamMehmetGunsur) April 3, 2019
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