'Okulda kurt var' ihbarı polisi harekete geçirdi

Vehbi Koç İlkokulu'nda öğrencilere kitap okuma bilinci aşılamak için 'öğretmenim de okuyo' 'özgürlüğe giden yoldur okumak' etkinliği düzenlendi. 900 öğrenci ve 24 öğretmen okulun bahçesinde birlikte kitap okudular. Etkinlikte Toplum Destekli Polislerin motosikletle okulun bahçesine gelmesiyle renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Vehbi Koç İlkokulu´nda görevli öğretmen Selma Küçük tarafından organize edilen programda okul bahçesinde kitap okuma etkinliği yapıldıktan sonra, çocuklar polis ağabeyleri ile buluşturuldu. Günün anısına okul öğretmenleri, polisler ve öğrenciler tarafından uçan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Bu anlar ise öğrenciler tarafından keyifle izlendi. Öğretmenler tarafından öğrencilere sürpriz yapıldı. Okulda kurt olduğu ihbarı üzerine gelen polis memuru eline aldığı mikrofonla "Hocam burada kurt varmış, nerede?" diye sorması üzerine öğretmenler ise "İşte burada kitap okuma kurtları" cevabını verdi. Polis memuru minik öğrencilere selam verip onları alkışladı.

© Fotoğraf : Facebook 750 milyon kişinin okuma yazması yok

Okul öğretmenlerinden Selma Küçük, Polis Haftası sebebiyle polislere sürpriz hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Polis Haftasında bizlere böyle sürpriz bir ziyaret yapan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda sizlerin haftasını kutluyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Polislerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Vehbi Koç İlkokulu olarak çok değişik etkinliklere yer veriyoruz. Yaklaşık 900 öğrenci ve 24 öğretmenle bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlik polislerimizin de gelmesiyle renklendi. Öğretmenlerimizle birlikte okumakla alakalı güzel sözler söyleyerek uçan balonlarımızı uçurduk. Çok değişik farkındalıklarla çocuklara okumayı sevdirmek istiyoruz. Ve bunun devamlılığını sağlamak istiyoruz. Özellikle yetişkinleri okuma etkinliklerimize katmak istiyoruz. Bu anlamada her akşam saat 20.00´da velilerimizle birlikte 20 dakika kitap okuma etkinliklerimiz var. Ayrıca sivil toplum örgütlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz var. Vehbi Koç İlkokulu bu anlamda bu yıl İnegöl´e damgasını vurdu. Bizi izlemeye devam etsinler"