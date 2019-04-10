'Uçan polis' ve arkadaşına validen başarı belgesi

Adana'da torbacılık yaptığı ileri sürülen zanlıları hareket halindeki otomobilin üst kısmına asılarak, diğeri de lastiklere ateş ederek etkisiz hale getiren polislere Adana Valisi Mahmut Demirtaş başarı belgesi verdi.

Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis otomobili takibe başladı. Ancak bir süre sonra takibi fark eden şahıslar polisten kaçmak istedi. Polis ile şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan kişileri Kozan Yolu'nda sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtakiler arkalarındaki arabaya çarpıp kaçmaya devam etti.

Polisler de araçlarından inip aracı durdurmak istedi. Bu arada polislerden biri kaçmak isteyenlerin içinde bulunduğu aracının üst kısmına tutundu. Ancak otomobil durmayıp devam edince polis hareket halindeki araç üzerinde kaldı. Diğer polis ise otomobilinin lastiklerini ateş etti. Lastikleri patlayan otomobil yaklaşık 15 metre gittikten sonra durdu. Otomobilden inen şahıslar sağa ve sola kaçmaya başladı. Polislerde iki kişiyi yakalamak için peşlerinden koştu. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Zanlılardan İdris Y. kaçarken elinde içinde 920 uyuşturucu hap bulunan torbayı attı. Polis yaşanan kovalamanın ardından hem zanlı İdris Y. hem de onu almak için gelen kardeşi Sinan Y. ve arkadaşı Şiar K.'yi yakaladı. Zanlı İdris Y. tutuklandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş iki polisin canları pahasına uyuşturucu tacirlerine geçit vermemesine kayıtsız kalmayarak iki polise başarı belgesi vererek ödüllendirdi. Vali Demirtaş valilikte kabul ettiği polis ve Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı tebrik etti. Vali Demirtaş, polislerin canları pahasına uyuşturucuya geçit vermediğini söyleyerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren uyuşturucuya geçit vermeyeceğimizi söyledik. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız dedik. İşte bu olay da bunun en büyük örneğidir. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden uyuşturucuyla mücadele ediyor. Bu mücadelede de sonuna kadar devam edecek. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bu arada Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü nedeniyle Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı da ziyaret etti. Polisler Vali Demirtaş'a çiçek verdi.