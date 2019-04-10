Oyuncu Scarlett Johansson, paparazzileri Prenses Diana'yı hatırlatarak uyardı

Siyah camlı beş aracın kırmızı ışıkları bile dikkate almadan oldukça hızlı bir şekilde kendilerini takip ettiğini söyleyen Johansson, bu şekilde yayaların ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmalarını eleştirdi.
EVRENSEL YASA ÇAĞRISI
Bir açıklama yayımlayan ünlü yıldız, "Paparazziler takip etmek için giderek daha da tehlikeli yollara başvuruyorlar ve fotoğrafladıkları insanları taciz ediyorlar. Prenses Diana'nın trajik ölümünden sonra bile, yasalar hedefleri hukuk tanımayan paparazzilerden koruyacak şekilde değişmedi" dedi.
Paparazzileri ‘kanunen suçlu takipçiler' olarak niteleyen Johansson, "ABD çapında kadınlar takip ediliyor, taciz ediliyor ve korkutuluyor. Takipçiliğe karşı çıkarılacak evrensel bir yasa önceliğimiz olmalı" dedi.
#METOO HAREKETİNİN DESTEKÇİLERİNDEN
Olayın ardından sorumlu bir vatandaş olarak karakola gittiğini anlatan Johansson'un, bir suçlamada bulunduğuna dair bilgi yok.
Scarlett Johansson, Hollywood'da cinsel tacize karşı başlatılan ve tüm dünyaya yayılan #Me Too hareketinin destekçilerinden.
Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
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