Oyuncu Scarlett Johansson, paparazzileri Prenses Diana'yı hatırlatarak uyardı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir grup paparazzi tarafından kovalandığını anlatan ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Prenses Diana'nın ölümünü hatırlatarak benzer bir olay yaşanabileceği uyarısında bulundu.

© REUTERS / Mario Anzuoni Scarlett Johansson'dan cinsel içerikli video isyanı: Vakit kaybı

‘Jimmy Kimmel Live!' adlı talk Show programına katılan Johansson, program çıkışında bir grup paparazzinin kendisini fark ettiğini ve takibe aldığını anlattı. Johansson, dört yaşındaki kızının da yanında olduğunu belirtti.

Siyah camlı beş aracın kırmızı ışıkları bile dikkate almadan oldukça hızlı bir şekilde kendilerini takip ettiğini söyleyen Johansson, bu şekilde yayaların ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmalarını eleştirdi.

EVRENSEL YASA ÇAĞRISI

Bir açıklama yayımlayan ünlü yıldız, "Paparazziler takip etmek için giderek daha da tehlikeli yollara başvuruyorlar ve fotoğrafladıkları insanları taciz ediyorlar. Prenses Diana'nın trajik ölümünden sonra bile, yasalar hedefleri hukuk tanımayan paparazzilerden koruyacak şekilde değişmedi" dedi.

Paparazzileri ‘kanunen suçlu takipçiler' olarak niteleyen Johansson, "ABD çapında kadınlar takip ediliyor, taciz ediliyor ve korkutuluyor. Takipçiliğe karşı çıkarılacak evrensel bir yasa önceliğimiz olmalı" dedi.

ABD'de ünlülerin hayatlarına odaklanan magazin yayınları, basın özgürlüğünü de içeren yasa kapsamında yer alıyor. Ancak her eyaletin paparazzi fotoğrafçılara karşı farklı uygulamaları var. Örneğin, California'da ‘taciz' kapsamına girdiği için ünlülerin çocuklarını fotoğraflamak yasak.

#METOO HAREKETİNİN DESTEKÇİLERİNDEN

Olayın ardından sorumlu bir vatandaş olarak karakola gittiğini anlatan Johansson'un, bir suçlamada bulunduğuna dair bilgi yok.

Scarlett Johansson, Hollywood'da cinsel tacize karşı başlatılan ve tüm dünyaya yayılan #Me Too hareketinin destekçilerinden.

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.