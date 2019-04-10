Kayıt
16:40 10 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Scarlett Johansson

    Oyuncu Scarlett Johansson, paparazzileri Prenses Diana'yı hatırlatarak uyardı

    © AP Photo / Jae C. Hong
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 21

    ABD'nin Los Angeles kentinde bir grup paparazzi tarafından kovalandığını anlatan ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Prenses Diana'nın ölümünü hatırlatarak benzer bir olay yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    89th Academy Awards - Oscars Red Carpet Arrivals - Hollywood, California, U.S. - 26/02/17 - Scarlett Johansson
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    Scarlett Johansson'dan cinsel içerikli video isyanı: Vakit kaybı
    ‘Jimmy Kimmel Live!' adlı talk Show programına katılan Johansson, program çıkışında bir grup paparazzinin kendisini fark ettiğini ve takibe aldığını anlattı. Johansson, dört yaşındaki kızının da yanında olduğunu belirtti.

    Siyah camlı beş aracın kırmızı ışıkları bile dikkate almadan oldukça hızlı bir şekilde kendilerini takip ettiğini söyleyen Johansson, bu şekilde yayaların ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmalarını eleştirdi.

    EVRENSEL YASA ÇAĞRISI

    Bir açıklama yayımlayan ünlü yıldız, "Paparazziler takip etmek için giderek daha da tehlikeli yollara başvuruyorlar ve fotoğrafladıkları insanları taciz ediyorlar. Prenses Diana'nın trajik ölümünden sonra bile, yasalar hedefleri hukuk tanımayan paparazzilerden koruyacak şekilde değişmedi" dedi.

    Paparazzileri ‘kanunen suçlu takipçiler' olarak niteleyen Johansson, "ABD çapında kadınlar takip ediliyor, taciz ediliyor ve korkutuluyor. Takipçiliğe karşı çıkarılacak evrensel bir yasa önceliğimiz olmalı" dedi.

    Scarlett Johansson, 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı' prömiyerinde
    © Fotoğraf : YouTube
    Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto
    ABD'de ünlülerin hayatlarına odaklanan magazin yayınları, basın özgürlüğünü de içeren yasa kapsamında yer alıyor. Ancak her eyaletin paparazzi fotoğrafçılara karşı farklı uygulamaları var. Örneğin, California'da ‘taciz' kapsamına girdiği için ünlülerin çocuklarını fotoğraflamak yasak.

    #METOO HAREKETİNİN DESTEKÇİLERİNDEN

    Olayın ardından sorumlu bir vatandaş olarak karakola gittiğini anlatan Johansson'un, bir suçlamada bulunduğuna dair bilgi yok.

    Scarlett Johansson, Hollywood'da cinsel tacize karşı başlatılan ve tüm dünyaya yayılan #Me Too hareketinin destekçilerinden.

    Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

    Etiketler:
    paparazzi, MeToo, takip, fotoğraf, taciz, Prenses Diana, Scarlett Johansson, Los Angeles, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran Devrim Muhafızları
    İran’ın askeri gücü Devrim Muhafızları Ordusu
    Karikatür
    'ABD uluslararası silah pazarında haydut gibi davranıyor'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet