Rusya’daki doğal yaşam parkı, Amur leoparlarını yok olmanın eşiğinden döndürdü

Rusya’nın Primorye kentindeki ‘Leoplarlar Diyarı’ isimli doğal yaşam parkındaki nesli tükenmekte olan yetişkin Amur leoparlarının sayısı 35’ten 91’e çıkarıldı. Diğer yandan Amur kaplanlarının sayısında da artış gözlendi.

Primorye'deki kentindeki ‘Leoplarlar Diyarı' doğal yaşam parkının gerçekleştirdiği rehabilitasyon çalışmaları sayesinde nesli tükenmekte olan Amur leoparların sayısı artmaya devam ediyor.

Parkın Müdür Yardımcısı Yelena Şevtsova, Rusya'nın uzak doğusundaki yetişkin leopar sayısının 91'e çıktığını belirtti.

Russia's @Leopard_land nature reserve has brought the critically endangered Amur leopard back from the brink, there were only 35 left in the world in 2007, up to 91 last year, plus 22 cubs pic.twitter.com/1zCUTbpJoq — Maria Antonova (@mashant) April 10, 2019

© Ruptly . Leopar Diyarı Tabiat Parkı Yavru Amur Kaplanlarının oyun vakti

​Şevtsova "2018'de parkta 91 Amur leoparı ve 22 yavru kayıt altına alındı" ifadelerini kullandı.

Şevtsova'nın verdiği bir diğer iyi haber de dişi kaplan sayısının önemli ölçüde artması oldu.

Şevtsova'ya göre, dünyadaki toplam Amur leoparı sayısı ise Çin'deki yetkililerle verilerin paylaşımının ardından belli olacak.

Primorye'de 2017'de ise 86 yetişkin, 21 yavru Amur leoparı vardı. 2007'de ise bu kaplanlardan dünyada sadece 35 tane kalmıştı.

Вот таких малюток встречают фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" 😺🐯 Очень скоро у нас будут добрые вести о том, сколько же редких кошек — дальневосточных леопардов и амурских тигров — зафиксировали наши камеры. Взрослых и котят. Следите за новостями! 🐾 pic.twitter.com/2QKykPYpbj — Земля леопарда (@Leopard_land) April 9, 2019

Diğer yandan parkta Amur kaplanları da bulunuyor. Şevtsova, parktaki Amur kaplanlarının sayısının da arttığını ve maksimum düzeye ulaştığını söyledi.

Şevtsova "Geçen yıl 30 yetişkin 9 yavru kaplan kaydedildi. 2017'de toplam sayı 29'du. Ancak hayvanlar için daha geniş bir alan gerekiyor, zira bizim parkımızda en fazla 30 kaplan bulunabilir" dedi.