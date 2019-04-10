Hükümetten Alevilere ders ve izin hakkı: Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde

Aleviler ve eyalet yönetimi geçen haftalarda 13 maddelik anlaşma metni üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Eyaletin Kültür Bakanı Konrad Wolf yaptığı açıklamada bu adımın “Alevilerin, Rheinland-Pfalz eyaletindeki uyumu için bir mihenk taşı” olduğunu belirtti.
İZİN, DERS, ÖZEL HİZMET
Anlaşmanın imzalanarak resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşayan Alevilere birtakım haklar tanınmış oldu. Bu haklar arasında Alevilik derslerinin eyalet okullarında okutulması, Alevi inancına sahip eyalet çalışanı ile öğrencilerin Alevilerin dini günlerinde izinli sayılmaları ve bazı kurumlarda dini olarak hizmet almaları yer alıyor.
Rheinland-Pfalz eyaletinde yaklaşık 6 cemevi ve 8 bin Alevinin yaşadığı tahmin ediliyor. Pilot proje kapsamında eyalette halihazırda dört okulda Alevilik dersleri veriliyor. Yine aralarında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin de bulunduğu bazı eyaletlerde Alevilik dersi okullarda sunulmaya başlamıştı.
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