Airbnb kararından döndü: Batı Şeria'daki İsrail evlerini tekrar kullanıma açıyor

Airbnb açıklamasının, İsrail'de genel seçimlerin yapıldığı gün ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tekrar seçilmesi halinde Batı Şeria'yı ilhak edeceği beyanının tartışıldığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti.
İnsan Hakları Örgütü (HRW) Direktörü Arvind Ganesan, şirketin önceki kararından vazgeçmesinin hayal kırıklığı yarattığını ve gelirlerini bağışlamasının yetersiz kalacağını belirterek, "Yerleşim yerlerinde faaliyet göstermeye devam ederek, yerleşimlerin kötüye kullanılmasının tetiklenmesinde suç ortağı oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
VAZGEÇTİĞİ BATI ŞERİA KARARI
İsrail'e ait yerleşim birimlerindeki 200'e yakın ilanın, Airbnb'nin web sitesinden kaldırılacağı aktarılan açıklamada, "Küresel şirketlerin birçoğu insanların yerlerinden edildiği topraklarda iş yapıp kar edilmemesi gerektiğini söylüyor ve biz de İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerine ait ilanları web sitemizden kaldırma kararı aldık." ifadeleri kullanılmıştı.
Airbnb'nin bu açıklamasının ardından İsrail'in Stratejik İşler Bakanı Gilad Erdan, bu karardan etkilenen ev sahiplerini şirkete karşı dava açmaya teşvik etmişti. Associated Press, işgal altındaki topraklarda evleri bulunan ABD-İsrail çifte vatandaşı 12 ev sahibinin, karardan dolayı Airbnb aleyhine ABD'de federal mahkemeye dava açtığını yazmıştı. Birleşmiş Milletler de Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlıyor.
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