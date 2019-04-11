Airbnb kararından döndü: Batı Şeria'daki İsrail evlerini tekrar kullanıma açıyor

© AFP 2019 / John Macdougall Airbnb, Batı Şeria'daki İsrail evlerini internet sitesinden kaldırıyor

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, açılan davalar sonucu Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin evlerinin tekrar listeye ekleneceği kaydedildi. Şirket, davalarda varılan anlaşma şartları gereği, önceki kararın aksine, işgal altındaki İsrail yerleşimlerini internet platformunda paylaşmaya devam edeceklerini ve elde edilen gelirleri de dünyanın değişik yerlerindeki insani yardımlara bağışlanacağını aktardı.

Airbnb açıklamasının, İsrail'de genel seçimlerin yapıldığı gün ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tekrar seçilmesi halinde Batı Şeria'yı ilhak edeceği beyanının tartışıldığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

İnsan Hakları Örgütü (HRW) Direktörü Arvind Ganesan, şirketin önceki kararından vazgeçmesinin hayal kırıklığı yarattığını ve gelirlerini bağışlamasının yetersiz kalacağını belirterek, "Yerleşim yerlerinde faaliyet göstermeye devam ederek, yerleşimlerin kötüye kullanılmasının tetiklenmesinde suç ortağı oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

VAZGEÇTİĞİ BATI ŞERİA KARARI

© REUTERS / Dado Ruvic Airbnb Batı Şeria'daki İsrail evlerine boykot uygulamayacak

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan San Francisco merkezli Airbnb, Kasım 2018'de işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğu'' gerekçesiyle listelerden çıkarılacağını duyurmuştu.

İsrail'e ait yerleşim birimlerindeki 200'e yakın ilanın, Airbnb'nin web sitesinden kaldırılacağı aktarılan açıklamada, "Küresel şirketlerin birçoğu insanların yerlerinden edildiği topraklarda iş yapıp kar edilmemesi gerektiğini söylüyor ve biz de İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerine ait ilanları web sitemizden kaldırma kararı aldık." ifadeleri kullanılmıştı.

Airbnb'nin bu açıklamasının ardından İsrail'in Stratejik İşler Bakanı Gilad Erdan, bu karardan etkilenen ev sahiplerini şirkete karşı dava açmaya teşvik etmişti. Associated Press, işgal altındaki topraklarda evleri bulunan ABD-İsrail çifte vatandaşı 12 ev sahibinin, karardan dolayı Airbnb aleyhine ABD'de federal mahkemeye dava açtığını yazmıştı. Birleşmiş Milletler de Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlıyor.