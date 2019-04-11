Güney Kore 66 yıllık kürtaj yasağını 'anayasa ihlali' olarak değerlendirdi

Mahkeme ayrıca parlamentodan kürtaj yasağı konusunda 2020 sonuna kadar yasal düzenlemeye gitmesini de istedi.
Mahkeme kararında, “Kürtaj yasağı kadınların kendi kaderini sürdürme haklarına engel teşkil ediyor. Ayrıca güvenli ve uygun prosedürlere ulaşmalarını kısıtlayarak sağlık haklarını ihlal ediyor” denildi.
It's official: South Korea will abandon its 66-year-long ban on abortion as the Constitutional Court ruled today the criminal laws banning abortion unconstitutional, saying the laws "excessively infringe upon women's rights to choose."— Hawon Jung (@allyjung) 11 Nisan 2019
KADINLAR KARARI KUTLADI
Kürtaj yasağı ‘yaşamları ve kültürel değerleri korumak’ gerekçesiyle yıllardır yürürlükteydi. Güney Kore kürtaja yasak getiren az sayıdaki endüstrileşmiş ülkeden biri sayılıyordu. Yasağı ihlal eden kadınlar bir yıl hapis cezası ya da para cezasına mahkûm edilirken, prosedürü gerçekleştiren doktorlar da iki yıllık hapis cezasına çarptırılıyordu.
Yasak ancak annenin hayatının tehlikede olması, tecavüz ve ensest nedeniyle hamile kalması durumlarında uygulanmıyordu.
South Korea is going to legalize abortion after a 66-year ban https://t.co/rWtUi24jet pic.twitter.com/s1v8ZyrjYU— CNN (@CNN) 11 Nisan 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)