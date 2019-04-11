Güney Kore 66 yıllık kürtaj yasağını 'anayasa ihlali' olarak değerlendirdi

© AFP 2019 / Paul FAITH İrlanda'da kürtaja izin veren yasa tasarısı parlamentodan geçti

Güney Kore'de dokuz yargıcın görev yaptığı Anayasa Mahkemesi, ülkede 1953'ten bu yana yürürlükte olan kürtaj yasağının, anayasayla bağdaşmadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca parlamentodan kürtaj yasağı konusunda 2020 sonuna kadar yasal düzenlemeye gitmesini de istedi.

Mahkeme kararında, “Kürtaj yasağı kadınların kendi kaderini sürdürme haklarına engel teşkil ediyor. Ayrıca güvenli ve uygun prosedürlere ulaşmalarını kısıtlayarak sağlık haklarını ihlal ediyor” denildi.

It's official: South Korea will abandon its 66-year-long ban on abortion as the Constitutional Court ruled today the criminal laws banning abortion unconstitutional, saying the laws "excessively infringe upon women's rights to choose." — Hawon Jung (@allyjung) 11 Nisan 2019

​KADINLAR KARARI KUTLADI

© Sputnik / Sergey Krasnouhov Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi

Ülkedeki kadın hakları savunucuları uzun süredir yasağa karşı mücadele ediyordu. Mahkemenin kararı sonrası yüzlerce kadın başkent Seul’de kutlama yaptı. Anayasa Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kadından biri olan aktivist Bae Bok-ju, "Bu karar sayısız kadının yıllardır hiç durmadan gösterdiği çabalar sonucu alındı.

Kürtaj yasağı ‘yaşamları ve kültürel değerleri korumak’ gerekçesiyle yıllardır yürürlükteydi. Güney Kore kürtaja yasak getiren az sayıdaki endüstrileşmiş ülkeden biri sayılıyordu. Yasağı ihlal eden kadınlar bir yıl hapis cezası ya da para cezasına mahkûm edilirken, prosedürü gerçekleştiren doktorlar da iki yıllık hapis cezasına çarptırılıyordu.

Yasak ancak annenin hayatının tehlikede olması, tecavüz ve ensest nedeniyle hamile kalması durumlarında uygulanmıyordu.