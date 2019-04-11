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12:36 11 Nisan 2019
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    Erzincan’da Kurulan İlk FCL Sınıfı’nın Açılışı

    Doğu Anadolu’daki ilk, Türkiye’deki 6. FCL sınıfı Erzincan’da açıldı

    İHA
    Yaşam
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    Erzincan’da kurulan ilk Future Classroom Lab (FCL) Geleceğin Sınıfları’nın açılışı yapıldı.

    Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu’nda kurulan FCL sınıfının açılışı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürleri, okul müdürleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

    Doğu Anadolu’da ilk Türkiye’de ise 6. Sınıf olan ilk FCL sınıfı ARGE Birimi FCL Elçiliği rehberliğinde Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Müdürlüğü’nün teşviki ve İngilizce Öğretmeni Burcu Kondu’nun girişimleri ile kuruldu. Sınıf yabancı dil olarak İngilizce dilinin öğretilmesine uygun olarak tasarlanırken sınıfta 6 farklı öğrenme alanı oluşturuldu.

    Yabancı dil öğrenme alanı toplamda 200 metrekare alana kuruldu. Öğrenme alanı FCL sınıfı, DynEd sınıfı ve Sınıf Dışı Öğrenme (satranç köşesi, oyun alanı, yeni nesil öğrenme panoları ve duvar giydirmeleri) alanlarını içeriyor. 200 metrekarelik alanda öğrenciler sınıf dışı etkinliklerini diledikleri gibi gerçekleştirebilecekler. Bu alanda evdeki rahatlığı yakalamak adına yerler uygun malzemelerle kaplandı ve öğrencilerin ayakkabısız gezebilecekleri bir ortam oluşturuldu.
    erzincan.meb
    Yabancı dil öğrenme alanı toplamda 200 metrekare alana kuruldu. Öğrenme alanı FCL sınıfı, DynEd sınıfı ve Sınıf Dışı Öğrenme (satranç köşesi, oyun alanı, yeni nesil öğrenme panoları ve duvar giydirmeleri) alanlarını içeriyor. 200 metrekarelik alanda öğrenciler sınıf dışı etkinliklerini diledikleri gibi gerçekleştirebilecekler. Bu alanda evdeki rahatlığı yakalamak adına yerler uygun malzemelerle kaplandı ve öğrencilerin ayakkabısız gezebilecekleri bir ortam oluşturuldu.

    Duvarlar, 15 Temmuz Şehitleri köşesinin yanı sıra Türk büyükleri ve yazarlarına ait bilgilerin İngilizce çevirileri ile kaplandı. Böylece öğrencilere yabancı dil aracılığı ile Türk kültürünü yaşatmak amaçlandı.

    DynEd sınıfına tabletler yerleştirilerek öğrencilerin dil pratiği yapmaları hedeflendi. DynED sınıfında ayrıca öğrenciler eTwinning projeleri üzerine de çalışabilecekler. FCL sınıfında ise üretim, etkileşim, sunum, araştırma, işbirliği ve geliştirme alanları oluşturularak öğrencilerin analiz, sentez, uygulama ve üretim gibi farklı gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlandı.

    Erzincan’da kurulan ilk Future Classroom Lab (FCL) Geleceğin Sınıfları’nın açılışı
    erzincan.meb
    FCL sınıfı ile klasik sunum yoluyla öğrenme yönteminin ötesine geçilerek öğrencilerin kendi öğrenmelerinde aktif olmaları desteklenecek. FCL ortamında öğrencilerin 21. yüzyıla yakışır bir şekilde dinleyen değil üreten, ezberleyen değil araştıran, yarışan değil işbirliği yapan ve boş zamanlarını kaliteli etkinliklerle doldurabilen bireyler olarak yetişmeleri bekleniyor.

    Erzincan’ın ilk FCL sınıfı Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonuna sunulacak ve Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu FCL sınıfına sahip olan okul olarak uluslararası akreditasyona da sahip olacak. Böylece okulun çalışmaları uluslararası bir boyut kazanarak görünürlüğü artacak ve okul ulus ötesi işbirliklerinde yer alabilecek.

    Etiketler:
    ortaokul, Erznican
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