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    Jack Dorsey

    Twitter CEO'su Dorsey'in bir günü: 5'te buz banyosu, günde tek öğün yemek

    © AP Photo / Richard Drew
    Yaşam
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    Sağlıklı yaşam üzerine program yapan bir podcast kanalına konuk olan Dorsey, sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri ve bir gününü anlattı.

    Jack Dorsey
    © AP Photo / Richard Drew
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    Sabah 5'te buz banyosu, işe 8 km yürüyerek gitmek, günde tek öğün yemek… Bunlar Twitter'ın kurucusu ve CEO'su, milyarder Jack Dorsey'in günlük rutinleri.

    BBCTürkçe'nin haberine göre, güne çok soğuk suyla dolu banyoya girerek başladığını belirten Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" diyor.

    'OLABİLDİĞİNCE ÇOK GÜNEŞ IŞIĞI ALMAYA ÇALIŞIYORUM'

    Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. Akşamları da bir saatini meditasyona ayıran 42 yaşındaki milyarder 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor. Sabahları kahvaltı etmiyor ve 8 km mesafedeki ofisine yürüyerek gidiyor. Yürümenin ona düşünme ve podcast dinleme şansı verdiğini söyleyen Dorsey "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" diyor.

    Dorsey gün içinde ise hiç yemek yemiyor. İlk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arası yiyor. Menüde balık, tavuk ya da et ile yanında roka salatası, ıspanak ya da brüksel lahanası var. Ardından tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yiyor, yanında kırmızı şarap içiyor.

    HAFTASONU ORUCU

    Jack Dorsey
    © AP Photo / Richard Drew
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    Cuma akşamı ise yemek yemiyor ve Pazar akşamına kadar "oruç tutuyor". Nedeni mi? Çünkü ona göre "Günlerimiz çok yemek odaklı geçiyor".

    Dorsey haftasonu yemek yemeyi ilk bıraktığında garip hissettiğini ama sonra alıştığını anlattı: "İlk yaptığımda, sanırım 3. günüydü, halüsinasyon görüyormuş gibi hissettim. Garip bir histi. Ama sonraki yapışlarımda günlerimizin ne kadar yemek odaklı geçtiğini fark ettim. Ne kadar uzun oruç tutarsam zaman o kadar yavaşlıyor". Dorsey'e göre oruç tutmak ve meditasyon, onun yönettiği Twitter ve Square şirketlerine daha iyi odaklanabilmesini sağlıyor.

    KIZILÖTESİ LAMBA KULLANIYOR

    Twitter'ın CEO'sunun bir başka "rahatlama" yöntemi de 15 dakika yaklaşık 104 dereceye ayarlı saunada kalıp, ardından 3 dakika 2 derece suyla dolu banyoya girmek. Dorsey'in çalışma masasında kızılötesi bir lamba da bulunuyor. Kızılötesi ışınların stresi ve acıyı azalttığı, kişiyi daha iyi hissettirdiği iddia ediliyor.

    Times gazetesi, Silikon Vadisi'ndeki birçok girişimcinin teknolojiden uzak kalmak ve sağlığını korumak için farklı yöntemler izlediğini ama Dorsey'in bunu bir adım öteye taşımış olduğu yorumunu yapıyor.

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    Etiketler:
    Twitter, Jack Dorsey, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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