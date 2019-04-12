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13:12 12 Nisan 2019
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    Almanya- Okul- Öğrenci

    Galler'de bir ilkokul cuma kapanış zilini erken çalacak: Öğrenciler yoruluyor, dersler anlamsız

    © REUTERS / Ralph Orlowski
    Yaşam
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    Büyün bir hafta ders alan öğrencilerin odaklanmada zorlandığını söyleyen Galler’de bir okul, cuma öğleden sonrayı tatil etmeye hazırlanıyor.

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    Büyük Britanya Galler’de bir ilkokul, cuma günü öğleden sonra eğitime ara vermeye hazırlanıyor.

    Pembrokeshire’daki Neyland ilkokulu, eylül ayından itibaren cuma günleri artık saat 3.20 yerine 12.15’te kapılarını kapatacak.

    Cuma günleri öğleden sonra yapılan derslerin anlamsız olduğunu belirten okul yönetimi, bütün bir hafta boyunca ders alan öğrencilerin hafta sonuna doğru artık dikkatinin ve odağının dağıldığını savundu.

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    Ailelere hitaben bir mektup kaleme alan yönetim, çocuklardaki dikkat dağınıklığının cuma günleri haftanın diğer günlerine nazaran çok daha fazla olması nedeniyle bu kararı aldıklarını aktardı.

    Kararın ‘para tasarrufuyla’ bir ilgisi olmadığını özellikle vurgulayan okul yönetimi, bu sayede eğitimin daha da gelişeceğini, ayrıca çocukların aileleriyle daha kalite zaman geçirmelerine olanak sağlayacağını dile getirdi.

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    Yönetim ‘erken paydosun’ standartları yükselteceğini savundu.

    Pembrokeshire İl Meclisi Sözcüsü de sorgulayan, keşfetmeye ve yaratmaya sevk eden bir eğitim sistemi inşa etmek istediklerini kaydetti.

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    Aileler karara farklı tepkiler verdi. Bazı veliler çok olumlu bulurken, özellikle çalışan veliler ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

    Bir anne, “Gerçekten çok güzel bir fikir. Cuma öğle itibariyle çocukla bitmiş oluyor ve hiçbir şey anlamıyorlar artık” diyerek karara destek oldu.

    Ancak bir baba ise kararı ‘saçma’ olarak niteledi ve “Eşim de ben de çalışıyoruz. Yani ikimizden biri çocuğumuza bakmak için izin almak zorunda kalacak” diye konuştu.

    Bu yılın başlarında milletvekilleri de çocukların okula daha geç başlaması konusunu tartışmaya açmıştı. Konuyla ilgili sosyal medyadan da binlerce dilekçe imzalanmıştı.

    Etiketler:
    Pembrokeshire, veli, dikkat, ilkokul, cuma, Eğitim, Galler
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