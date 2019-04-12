İtalya'da 2 kasabada nasıl 1 Euro'ya ev alınıyor?

İtalya'da iki belediye, nüfus kaybı yaşayan kasabalarını canlandırmak için "1 Euro'ya Ev" projesi başlattı. Belediyeler, proje kapsamındaki evleri almak isteyenler için çeşitlik kolaylıklar sağlıyor. Müşteriler satın alma işlemlerinin çoğunu internet, telefon ve e-posta yoluyla gerçekleştirebiliyor.

© AFP 2019 / Tiziana Fabi İtalya'da turizmi canlandırma atağı: Yazlık evler 1 euro CNN'in derlediği bilgilere göre, Zungoli Belediyesi'ndeki evlerden satın almak için öncelikle belediyenin resmi sitesi olan 'www.comunezungoli.it' e girmek gerekiyor. Daha sonra sol sütundaki "Case in vendita a €1" bölümüne tıklanınca büyüklüğü 50-100 metre arasında değişen ve çoğu ciddi tamir gerektiren onlarca evden oluşan bir liste çıkıyor.

Beğenilen ev için gerekli başvuru formu indirildikten sonra, müşteri, evi bir ila 3 yıl içinde tamir ettireceğini taahhüt etmiş oluyor.

Formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra ise Zungoli Belediyesi'ne kimlik fotokopisi ve diğer belgeler postayla ya da e-postayla gönderiliyor.

Eğer plan onaylanırsa belediye müşteriye sözleşmeyi gönderiliyor ve İtalya'ya giderek imzalaması isteniyor.

Evler için 2000 Euro depozito ve tamir taahhüdü isteniyor. Depozito tapu çıktıktan sonra iade ediliyor.

Mussomeli Belediyesi ise satışa çıkardığı evler için özel bir internet sitesi açtı: www.case1euro.it

İngilizce dil seçeneği bulunan sitede, interaktif haritada görülebilen evler hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Ancak evler, e-posta ya da telefonla alınamıyor. Evi satın alabilmek için Mussomeli'ye gitmek gerekiyor.

Mussomeli'deki evler için 5 bin euro depozito ve satıştan sonra ödenmek üzere 400 Euro masraf alınıyor.

'İNSANLAR GELİP BU GÜZELLİĞİ GÖRMELİ'

2015'te İtalya'nın en güzel kasabalarından biri seçilen Apenin Dağları'ndaki yaklaşık bin nüfuslu Zungoli'nin Belediye Başkanı Paolo Caruso, "Alıcılara yardımcı olacak ve evleri yenilemeleri için dekorasyon şirketleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak özel bir ekip oluşturduk. Şeffaflık çok önemli ama insanlar gerçekten gelip bu güzelliği görmeli, lezzetli yemeklerimizi tatmalı ve bu sağlıklı, temiz havayı solumalı" dedi.