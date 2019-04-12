İngiliz komedyen, felç esprisinden 10 dakika sonra öldü

Cognito, "Felç geçirdiğimi ve uyandığımda Galce konuştuğumu hayal edin" diye espri yaptı.

Komedyen, bu espriden birkaç dakika sonra fenalık geçirdi ve bir sandalyeye oturdu. Bunun, şovun bir parçası olduğunu sanan bardaki insanlar kısa süre sonra ambulans çağırmak zorunda kaldı. Ancak olay yerine gelen sağlık uzmanları, Cognito'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Comedian Ian Cognito has died. Reports suggest he became ill onstage in Bicester last night: https://t.co/mojvsuMgYS pic.twitter.com/Wal1yLAqMA — British Comedy Guide (@BritishComedy) April 12, 2019

60 yaşındaki sanatçının, kalp krizinden öldüğü belirtildi.

Kariyerine 1980'li yıllarda başlayan Ian Cognito, 1999'da Time Out dergisi tarafından en iyi stand-up komedyen unvanına layık görülmüştü.