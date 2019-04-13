Kayıt
09:54 13 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cinsel ilişki - aseksüellik

    Yapılan araştırmalara göre huzursuz bağırsak sendromu her 5 kadından 1'inin seks hayatını mahvediyor

    © Flickr /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Kadınların neredeyse yarısı, huzursuz bağırsak sendromu sorunu yaşıyor ve bu nedenle seks hayatlarında istedikleri performansı elde edemiyorlar.

    Onedio'nun The Sun'dan aktardığı habere göre Healthista tarafından yapılan yeni çalışmaya göre, huzursuz bağırsak sendromu yaşayan kadınların %41'ine son zamanlara kadar teşhis konulmamıştı. Yaşları 25-65 aralığındaki 1.600 İngiliz kadının katıldığı, Alflorex probiyotik tarafından yürütülen araştırmada verilen cevapların yüzde 20'si özellikle şişkinlik sorununun kadınların bedenlerini yeni bir partnere açmalarını engellediğini gösterdi.

    Allison Mack
    Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack'ten itiraf: Bazı kadınların 'seks tarikatına' katılmalarını sağladım
    Gastroentrelog Doktor Simon Smale, kendisine gelen kadınların çoğunluğunun yaşadıkları semptomlar nedeniyle endişelendiklerini belirtti:

    "Sonuç olarak, kadınlar genellikle ilişkilerinde bağırsak semptomlarının etkileri konusunda endişeleniyorlar. Ama partnerleriyle konuştuğumda, onların çok daha az endişe duyduklarını görüyorum. Genellikle erkekler herkesin gaz çıkardığını, bunun kesinlikle bir sorun olmadığını düşünüyorlar. Herkes ilişkisinde yakınlık arayışında olur ve bu gaz çıkarma endişesi taşıyan kadınlar için oldukça zordur."

    İşte tam olarak bu utanç hissi kadınların, yanlış zamanda gaz çıkarma korkusu taşımalarına ve seksten uzak durmalarına neden oluyor. Midede biriken gaz ise en utanç verici olanıdır. Sonuçta kaçınız, özellikle de hayatınıza yeni giren birinin önünde gaz çıkartmak konusunda rahat olabiliyor ki? Tam olarak da bu utanç hissinden ötürü kadınların neredeyse yüzde 30'u gazlarını uzunca bir süre içinde tutarak inanılmaz acılar çekiyorlar.

    Jung Joon-young
    © AP Photo / Lee Jin-man
    Güney Kore'de seks skandalının odağındaki şarkıcı Jung tutuklandı
    Healthista'nın editörü Anna Magee konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

    "Birçok insan, bağırsak semptomlarını ilişkilerinin ilk 1-3 ayında partnerlerine anlatırken, %7'sinin partneriyle paylaşması bir yılı bulabiliyor. Ayrıca uzun süredir ilişkisi olanların yüzde 5'lik bir kısmı hala partnerlerine bu durumu açmış değil."

    Dr. Smale bu utanç hissinin kültürel olduğunu belirtti:

    "Midedeki gaz konusunda utanç kültüreldir. Bildiğimiz kadarıyla huzursuz bağırsak sendromu yaşayanların üçte biri erkeklerdir. Ama geçmişte bu konuyla ilgili konuşulduğunda erkeklerin bunu dert etmediği görüldü. Kadınlar bu konuyla ilgili stres yaşarken, erkekler bunun daha çok komik olduğunu düşünüyorlar. Bu da aslında biyolojik bir şeyden ziyade toplumsal beklentiyle ilgili. Gaz genellikle kalın bağırsakta şekerin fermantasyonundan oluşur. Ayrıca gazlı içecekler ve maden suyu da sebep olur."

    Papa Francesco
    © REUTERS / Max Rossi
    Papa Francis: Rahipler çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandı
    Peki gazınız geldiğinde tutmak zararlı mıdır?

    "Sizi rahatsız hissettirebilir ama daha kötüye gitmez veya herhangi bir ciddi duruma sebebiyet vermez. Böyle zamanlarda sırt üstü uzanın, kalçanızı havaya kaldırın, bir bacağınızı diğer dizinizin üzerine atın. Böylece gazı çıkarabilirsiniz. Veya köpek pozisyonunda kalçanız havaya bakacak şekilde deneyin."

    Dr. Smale ayrıca kabızlık yaşadığınız durumlarda da tuvalette olduğunuz zaman ayaklarınızı tabureye uzatmanızı öneriyor:

    "Squat pozisyonu hareketleri insanlar için daha doğal pozisyonlardır. Çünkü ormanlarda eskiden yaptığımız hareketlere ve yaratılış biçimimize uygun."

    Etiketler:
    The Sun, hayat, bağırsak, seks
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet