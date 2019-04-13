Öğrenciler, 120 dakika içerisinde bir paket makarna kullanarak en hafif ve en çok yük taşıyan köprüyü tasarlamak için mücadele etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin mimarları gençlere daha iyi bir dünya bırakabilmek için çalışılması gerektiğini belirtti.
Öğrenciler makarnadan köprü yapmak için yarıştı https://t.co/23YVBwo9nm pic.twitter.com/0KepasuiHw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2019
Üreten bir nesil yetiştirmenin önemine değinen Alagöz, şunları kaydetti: "Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran, geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştireceğiz. Düzenlenen yarışma, çocukların becerilerinin gelişmesine katkı sağlamakla beraber mühendislik tasarım süreçlerini de ele almalarına imkan sağlayacaktır."
Yarışma sonunda Adıyaman Merkez Mevlana Ortaokulu birinci, Malatya Battalgazi Hanımın Çiftliği Ortaokulu ikinci ve Konya Meram Necati Çetinkaya Ortaokulu üçüncü oldu.
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