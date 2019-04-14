Oyuncu Menderes Samancılar: Maalesef aydın bir ülke değiliz

Oyuncu Menderes Samancılar, Türkiye'de insanların çoğunun kendini kapatmış olduğunu söyleyerek, "Maalesef aydın bir ülke değiliz. Ülkenin aydını çok az. Sadece kitap okumakla değil sokağa tükürmemekle aydın olunur" dedi.

Oyuncu Menderes Samancılar, Posta'dan Alev Gürsoy Cinmen'e açıklamalarda bulundu.

Samancılar'ın röportajından bir bölüm şu şekilde:

Seçimler mi etkiledi sizi bu kadar yoksa?

Yok canım! Seçimler elbet etkiler ama sadece bu olamaz karşılığı. Ekonominin durumu, pahalılık, demokrasinin yetersiz işleyişi etkiler. Etkiler de etkiler…

'EMEKTEN, ÖZGÜRLÜKTEN, HALKLARDAN YANAYIM'

İsminiz Adnan Menderes'ten geliyormuş. Değil mi?

Adımı annem koymuş. Menderesci olurum diye. Annem Demokrat Partiliydi. Babamın partisi falan yoktu. Benim de partim yok. Emekten, özgürlükten, halklardan yanayım. Çocuklara siyasi simge isimler koymamak gerekir. Çünkü çocuğunuz belki başka çizgide olacak.

Hiç Demokrat Parti'ye ya da Adnan Menderes'e sempati duymadınız mı?

Adnan Menderes ve grubu idam edildi. Onların da Deniz Gezmiş'lerin de haksız yere idam edildiğini düşünüyorum. Bir insanın yaşamına son vermek diye bir yasa varsa, o yasaya karşıyım. Her suçun bir cezası olmalı ama idam olmamalı.

© Fotoğraf: Facebook Bülent Ortaçgil: Başkan yüzde 52 oy alarak seçilmiş, muhalefet bunu kabul etmeli

Bugünün Türkiye'sini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef aydın bir ülke değiliz. Ülkenin aydını çok az. Yani ülkenin genel yapısına baktığında herkes kendini kapatmış. Sadece kitap okumakla değil sokağa tükürmemekle aydın olunur. Dünyada olup bitenin farkına varmaktır aydınlık. Bir ülkeyi aydınlatmak için önce anayı babayı eğitmek gerekiyor.