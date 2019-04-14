Kıraç: Orhan Pamuk gibileri çıktı, İngilizce yazıp Türkçe'ye çeviriyorlar, utanç verici

"Yabancı dille eğitim olmaz" diyen Kıraç, "Çünkü sanat ve bilim üretiminde yetersiz kalınır, yaratıcılık ölür. Üniversitelerde de İngilizce olmamalı" dedi.
Kıraç ayrıca, "Bugün dünyada büyük bir savaş var. Amerika'yla savaşıyoruz. Darbe yapmaya kalkıştı Amerika. Biz şimdi bunları söylediğimiz zaman iktidar tarafındasın diyor. Hayır biz vatanımızın tarafındayız" ifadesini kullandı.
Kıraç'ın açıklamaları şöyle:
'EGEMEN ÜLKELERİN SÖMÜRME BİÇİMİ'
İngilizce eğitim üzerine bir açıklama yaptınız. Bazı kesimler açıklamanıza sosyal medyada tepki gösterdiler. Bu konu üzerine neler söylemek istersiniz?
Ben bunları tek başıma düşünmüyorum. Profesörlerle hocalarla konuşuyorum onlarda bu gerçeği söylüyorlar. Ben çocuklara yabancı dil öğrenmesin demiyorum. Eğitim anadille olmalı diyorum. Kendi dilimiz varken ne diye İngilizce'yi konuşuyoruz. Bana Atatürk'ten örnek verip Fransızca bildiğini falan söylüyorlar. Atatürk'ün bütün icratları ortada, Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Ölmeden önce söylediği son şey Türkçe'ydi. Çünkü Türkçe giderse Türk de gider. Ben burada şovenizm yapmıyoum. Şu an da şirketlerde Türkçe konuşulmuyor. Unutmamak için günlük hayatta da İngilizce konuşuyorlar. Türkçe'yi hayatlarından çıkarıyorlar. Bir de Orhan Pamuk gibileri çıktı. İngilizce kitap yazıp onu Türkçe'ye çeviriyorlar. Bu da utanç verici. Türkçemiz İngilizce'den çok daha kaliteli bir dildir. Matematik olarak mükemmel bir dildir.
'SLOGANIMIZ TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE OLMALI'
Türkiye'nin sorunlarına çözüm için sizce bugün çıkış yolu nedir?
'TÜRKİYE'NİN VATAN BİLİNCİ İÇİNDE KENETLENMESİ LAZIM'
Sık sık birlik vurgusu yapıyorsunuz. Sizce birlik için neye ihtiyacımız var?
Vatanseverliğe ihtiyacımız var. Hangi görüşten olursak olalım, ideolojik olarak birbirimizle savaşa da biliriz. Ama şu an Türkiye'nin vatan bilinci içinde kenetlenmesi lazım. Bugün dünyada büyük bir savaş var. Amerika'yla savaşıyoruz. Darbe yapmaya kalkıştı Amerika. Biz şimdi bunları söylediğimiz zaman iktidar tarafındasın diyor. Hayır biz vatanımızın tarafındayız. Daha geniş bakmalıyız meselelere. Güncel olaylara kilitlenip kalıyoruz. Sanatçılar, aydınlar bilim insanları olarak yurt bilincini, vatanseverliği vurgulamalıyız. Türkiye'nin yıllardır Amerika'yla yaşadığı ilişkiden kurtulması gerekiyor. Amerikan üslerini kapatmak ve Nato'dan çıkmak için beklediğimiz kabahat. FETÖ'cü uçaklar o üslerden yardım alarak darbeye kalkıştılar. Bir an önce bölgemizdeki ülkeler Suriye, Irak, İran ve Çin'le, Rusya'yla birlikte Amerika'ya karşı birlik olmamız gerekiyor.
Sosyal medyada sizi hedef alanlar niye hedef alıyolar? Özellikle sizi karşı dünya vatandaşı olduklarını ve küreselleşdiklerini söylerek eleştirenler oldu.
Ben 30 yıldır gördüklerimi söylüyorum. Onlar yaşam şekillerine müdahele edilmiş gibi hissediyor. Tabii bilinçili olarak hedef alanlar da var beni, onları buna katmıyorum. Çok yerleşmiş bir anlayış var. Yıllarını vermişler İngilizce öğrenmek için. Çok fazla para harcadılar, yurtdışına gidip ezildiler. Bu anlamda onlar için acıklı benim söylediklerim. Bunların İstanbul'un belli bir yerinde kurdukları dünyaları var. Orası onların küçük Amerika'sı, küçük İngiltere'si. Ama maalesef bu tipler çok ön planda, bir de örnek gösteriliyorlar.
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