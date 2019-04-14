Kayıt
15:32 14 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Gözaltı - tutuklama

    Kiralık katil: Yine yanlış vurdum

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 07

    Bir ailenin 150 bin liraya tuttuğu kiralık katil, günlerce keşif yaptıktan sonra hedefiyle ilgisi olmayan Zübeyde Kahraman’ı öldürdü. Suçunu itiraf eden katil, "Amacım sadece korkutmaktı, kadını yanlışlıkla vurdum" dedi.

    5 kişinin katil zanlısı Atılgan Kümür
    © Fotoğraf : DHA
    5 kişinin katil zanlısı ABD ajanı olduğunu ileri sürdü: 'Vur' dediler vurdum, birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım
    İstanbul Kağıthane’de 10 Ağustos 2018’de evinin önünde oturan 41 yaşındaki Zübeyde Kahraman silahla öldürüldü. Kahraman’ın 49 yaşındaki kiralık katil Murat Kaya tarafından yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı.

    Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, yakalanan Murat Kaya’nın da arasında olduğu 11 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. Sanıklardan tetikçi Murat Kaya hakkında cinayet ve cinayete teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

    İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi’nin 10 yıl önce Eyüp’te o dönemki değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları anlatıldı.

    Terzi’nin arazinin değerinin 250 bin dolar olduğunu öğrenmesi üzerine iki aile arasında husumet çıktığı,  bu husumetin adam öldürmeye kadar vardığı belirtildi.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    'Kadın cinayetleri son 7 yılda yüzde 1400 arttı'
    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Murat Kaya ile Akkuş Ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kaya, “Amacım sadece korkutmaktı, kadını yanlışlıkla vurdum” dedi. İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi’nin 10 yıl önce Eyüp’te bulunan, o dönem değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları, daha sonra ise arsanın değeri konusunda başlayan anlaşmazlık yüzünden iki aile arasında husumet çıktığı belirtildi. İddianamede ayrıca Süleyman Akkuş’un Ramazan Kuruöz isimli şüpheli ile 150 bin lira karşılığında, Terzi ailesinden birisinin öldürülmesi konusunda anlaştığı, Kuruöz de tetikçi olarak adamlarından Murat Kaya’yı görevlendirdiği de anlatıldı.

    Olaydan 8 ay sonra hazırlanan iddianamede tetikçi Murat Kaya hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmek’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Diğer şüpheliler Akın Ak, Ergün Şahin, Ramazan Kuruöz ve Sezai Bozyel hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep edildi. Şüpheliler Mehmet Karabunar, Kamil Akkuş, Mesut Akkuş, Muhammet Akkuş, Ömer Eke ve Süleyman Akkuş hakkında ise ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs azmettirmek’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.

    Etiketler:
    cinayet, keşif, kiralık katil
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet