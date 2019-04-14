Kiralık katil: Yine yanlış vurdum

Bir ailenin 150 bin liraya tuttuğu kiralık katil, günlerce keşif yaptıktan sonra hedefiyle ilgisi olmayan Zübeyde Kahraman’ı öldürdü. Suçunu itiraf eden katil, "Amacım sadece korkutmaktı, kadını yanlışlıkla vurdum" dedi.

İstanbul Kağıthane’de 10 Ağustos 2018’de evinin önünde oturan 41 yaşındaki Zübeyde Kahraman silahla öldürüldü. Kahraman’ın 49 yaşındaki kiralık katil Murat Kaya tarafından yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, yakalanan Murat Kaya’nın da arasında olduğu 11 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. Sanıklardan tetikçi Murat Kaya hakkında cinayet ve cinayete teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi’nin 10 yıl önce Eyüp’te o dönemki değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları anlatıldı.

Terzi’nin arazinin değerinin 250 bin dolar olduğunu öğrenmesi üzerine iki aile arasında husumet çıktığı, bu husumetin adam öldürmeye kadar vardığı belirtildi.

© AFP 2019 / OZAN KOSE 'Kadın cinayetleri son 7 yılda yüzde 1400 arttı'

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Murat Kaya ile Akkuş Ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kaya, “Amacım sadece korkutmaktı, kadını yanlışlıkla vurdum” dedi. İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi’nin 10 yıl önce Eyüp’te bulunan, o dönem değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları, daha sonra ise arsanın değeri konusunda başlayan anlaşmazlık yüzünden iki aile arasında husumet çıktığı belirtildi. İddianamede ayrıca Süleyman Akkuş’un Ramazan Kuruöz isimli şüpheli ile 150 bin lira karşılığında, Terzi ailesinden birisinin öldürülmesi konusunda anlaştığı, Kuruöz de tetikçi olarak adamlarından Murat Kaya’yı görevlendirdiği de anlatıldı.

Olaydan 8 ay sonra hazırlanan iddianamede tetikçi Murat Kaya hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmek’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Diğer şüpheliler Akın Ak, Ergün Şahin, Ramazan Kuruöz ve Sezai Bozyel hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep edildi. Şüpheliler Mehmet Karabunar, Kamil Akkuş, Mesut Akkuş, Muhammet Akkuş, Ömer Eke ve Süleyman Akkuş hakkında ise ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs azmettirmek’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.